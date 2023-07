683

Vista superior de jovem correndo Freepik

A rotina de treino pede alguns cuidados para garantir um bom desempenho, resultados e, acima de tudo, para manter a saúde em dia. Nutrição e exercícios são dois fatores importantes para a saúde geral e essa combinação é ainda mais eficaz quando se completam.





Existem muitos adeptos ao treino em jejum , com o intuito do corpo de usar gordura como combustível e energia na hora do treino. No entanto, um estudo realizado pelo National Institute of Health, mostrou que, a longo prazo, o corpo se acostuma e aumenta a capacidade de manter os níveis de açúcar enquanto realiza os exercícios. Sendo assim, não comer antes de treinar não fará diferença na perda de gordura, mas sim no treino em si, pois o praticante não terá um bom desempenho nas execuções dos exercícios.Segundo Fúlvia Hazarabedian, nutricionista e responsável pelo programa de nutrição Bio Nutri, da Bio Ritmo, alimentos ricos em carboidratos não podem faltar antes do treino, para que se tenha energia e consiga fazer todos os exercícios corretamente. "Se você quer ganhar músculos, você precisa comer mais do que vai gastar no treino. Sendo assim, quanto mais intenso o exercício, maior o consumo de carboidratos", explica Fúlvia.Se o objetivo é o emagrecimento , o indicado por Fúlvia é não fazer uma refeição específica no pré-treino, mas garantir que a última grande refeição antes da academia tenha uma quantidade adequada de carboidratos e seja feita dentro de duas horas antes do treino e, independentemente da meta, a refeição deve ser de uma a duas horas antes de treino consumindo opções de massas e grãos integrais é o ideal.O mesmo serve para o pós-treino. Não é indicado ficar em jejum depois do treino, pois os nutrientes das comidas ajudam o corpo a se recuperar. Proteínas livres de gorduras que desaceleram sua absorção e carboidratos de rápida absorção são essenciais e devem ser consumidos em até duas horas após o treino. A nutricionista explica que a quantidade varia de pessoa para pessoa, dependendo do peso corporal e objetivo."Pense que você deve consumir de 1,8 a 2,2 g de proteína e 1 a 2 g de carboidrato (mais próximo do 1 se você quer emagrecer e mais próximo do 2 se quer ganhar músculo) por quilo do seu peso corporal a cada dia. Uma vez que você fez essa conta e determinou a quantia ideal para você, divida esse número pelo número de refeições que você vai fazer no dia, para ter uma absorção adequada dos nutrientes", aponta Fúlvia.