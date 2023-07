Mais frio, mais carboidratos, mais intensidade nos treinos

De acordo com Guilherme Micheski, gerente técnico da Smart Fit, quando a pessoa tem uma dieta com mais carboidrato disponível, o volume e a intensidade de treino podem ser ajustados para mais, como aumentar o tempo do treino e a carga: “O treinamento de resistência, por exemplo, é uma excelente maneira de queimar calorias e promover o uso de carboidratos como fonte de energia”, explica Micheski. Exercícios como levantamento de pesos, treinamento com elásticos ou o uso de máquinas de resistência podem ajudar a construir massa muscular magra e aumentar o metabolismo: ”Isso, por sua vez, ajuda a queimar o excesso de calorias, mesmo em repouso”, destaca.