Cinco cuidados especiais para ter com o bumbum no inverno

683

(foto: Pixabay)

Com a chegada do inverno, a baixa umidade do ar e as temperaturas mais frias ajudam no ressecamento da pele do rosto e do corpo. Além disso, é uma época em que se toma banho mais quente, o que ajuda na remoção da oleosidade natural da pele, tirando o brilho natural e dando um aspecto esbranquiçado e seco. Com a estação mais fria em alta, a preocupação com a estética é ainda maior, já que muitos já projetam a vinda do famoso “projeto verão” e querem manter o corpo e a pelo hidratados e bonitos. Nesse sentido, uma das partes do corpo que ganha atenção especial é o bumbum. Dar atenção para essa região no dia a dia é ideal para quem quer melhorar a estética e a saúde dos glúteos. O famoso "bumbum bare", rotina de cuidados com a beleza e saúde dos glúteos e que virou febre entre mulheres e homens, traz o aspecto de um bumbum mais bonito, saudável e com menos imperfeições.





Cuidados com o bumbum no inverno

A farmacêutica e especialista em glúteos, Natasha Ramos, destaca que o glúteo não está livre da ação do frio, do tempo e do estilo de vida, assim como todas as partes do corpo (foto: Arquivo Pessoal)

Os primeiros cuidados com o bumbum devem começar com etapas mais básicas e respeitando, principalmente, a pele de cada um. Pensando nisso, Natasha Ramos, que atende nomes como Paolla Oliveira, Claudia Raia, Flávia Pavanelli, Virgínia Fonseca, Grazi Massafera, Gretchen, Bruna Marquezine, entre outras, listou algumas dicas e cuidados com o glúteo em casa durante o inverno, para quem deseja melhorar a saúde, a hidratação e a estética da região, sem gastar com procedimentos estéticos. Os primeiros cuidados com o bumbum devem começar com etapas mais básicas e respeitando, principalmente, a pele de cada um. Pensando nisso, Natasha Ramos, que atende nomes como Paolla Oliveira, Claudia Raia, Flávia Pavanelli, Virgínia Fonseca, Grazi Massafera, Gretchen, Bruna Marquezine, entre outras, listou algumas dicas e cuidados com o glúteo em casa durante o inverno, para quem deseja melhorar a saúde, a hidratação e a estética da região, sem gastar com procedimentos estéticos.

1 - Comece pela limpeza de pele

Não é apenas o rosto que precisa passar por esse processo, visto que o suor e a umidade da região podem contribuir para o surgimento de acne e foliculite também no bumbum. “O ideal para a limpeza é utilizar sabonetes com propriedades antibacterianas. Esse cuidado serve para deixar a derme livre de bactérias e limpa da transpiração e, assim, potencializar o efeito dos próximos passos”, explica Natasha.

2 - Não dispense a esfoliação

Por permanecer boa parte do tempo abafada e em atrito com as roupas, mesmo em temperaturas mais frias, esta área do corpo costuma precisar de uma boa esfoliação : "Esse processo auxilia na renovação das células e estimula a produção de colágeno”, acrescenta a especialista. Natasha Ramos ainda fala sobre a importância na escolha dos esfoliantes: "É necessário buscar por produtos destinados para essa área do corpo, com fórmulas suaves e enriquecidas com ativos específicos, como a niacinamida, ingrediente responsável pela renovação celular", revela. Além disso, esse processo ajuda a evitar pelos encravados e reduz as marcas de acne. Segundo ela, a esfoliação pode ser realizada de duas a três vezes na semana.

3 - Capriche na hidratação

A hidratação se faz muito essencial durante a época de temperaturas frias e traz um aspecto mais macio e sedoso para a pele e com o bumbum não é diferente. Então, depois da limpeza e da esfoliação, chega a vez de hidratar a pele: “Utilizar produtos à base de ácido salicílico e a niacinamida auxiliam na uniformização da textura da região”, ressalta. De acordo com Natasha Ramos, a hidratação da região é tão importante quanto a de outras regiões do corpo e merece uma atenção especial na rotina do dia a dia.

4 - Experimente o uso de máscaras

“Um passo extra no cuidado é a aplicação de uma máscara, para potencializar a hidratação e deixar a pele mais macia e lisinha, além de uniformizar a textura”, aconselha a farmacêutica. É possível encontrar versões em creme para aplicar depois da esfoliação ou do banho, deixando agir por alguns minutos na pele. Também existem outras opções de máscaras, que são toalhinhas de algodão (semelhantes às que existem para o rosto) com função firmadora e hidratante".

5 - Finalize com uma boa massagem

Para dar aquele “up” final, é importante estimular a circulação da área com uma massagem, com movimentos mais intensos, podendo ser após o banho uma vez na semana: “A automassagem também traz benefícios e há diversos tutoriais na internet que ensinam a melhor forma de fazer em casa", destaca Natasha Ramos.