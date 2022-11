Bioestimulação de colágeno no bumbum vira febre para o verão

Ex-BBB Tatiele Polyana fez a bioestimulação de colágeno: feito com anestesia local, não depende de sedação e o paciente pode retornar à casa no mesmo dia (foto: @tatielepolyana/Divulgação)



LEIA MAIS 14:21 - 29/08/2022 Febre entre famosas, cirurgia para aumentar bumbum pode levar à morte

13:39 - 31/05/2022 Mitos e verdades sobre o bumbum care A bioestimulação de colágeno tem sido o procedimento mais procurado pelas mulheres, principalmente por aquelas que querem dar um “up” no visual para o verão. Afinal, a estação pede boa forma. Para quem prioriza beleza, saúde e um corpo em dia, esse é o método certo. Aos que ainda não conhecem, saiba que a técnica já caiu no gosto de muitas famosas, inclusive da ex-bbb, Tatiele Polyana, que fez no bumbum.O médico, Hamilton Couto, é especialista no assunto, fez o procedimento em Tatiele, e conta alguns benefícios que a bioestimulação de colágeno pode oferecer.

Ex-BBB Tatiele Polyana tem 31 anos, mas especialista destaca que não haver limite de idade para a bioestimulação de colágeno (foto: @tatielepolyana/Divulgação)



Leia também:

“Por isso, é importante ter atenção a essas fases e busca de mulheres no consultório pelo procedimento tem crescido. Realmente caiu na boca do povo. As famosas, como a Tatiele, não dispensam a técnica”, relata o especialista. Se você sabe o que é colágeno, já pode ter uma ideia sobre o que se trata o método. De acordo com Hamilton Couto, a técnica promete devolver a firmeza da pele, livrando-se da flacidez que, por vezes, é inevitável. Lembrando que dos 25 aos 30 anos há uma redução na produção do colágeno no corpo e, entre os 35 e 40 anos, há uma degradação desse colágeno. Leia também: Bumbum care: veja como cuidar da pele dessa região.

“Por isso, é importante ter atenção a essas fases e busca de mulheres no consultório pelo procedimento tem crescido. Realmente caiu na boca do povo. As famosas, como a Tatiele, não dispensam a técnica”, relata o especialista.

Firmeza da pele, viço e melhora da textura local

A bioestimulação de colágeno propicia a firmeza da pele, traz o viço na região e, em alguns casos, melhoram potencialmente a textura local. Ou seja, o efeito “bumbum na nuca” é real.



Hamilton Couto, ao lado da ex-BBB Tatiele Polyana, diz que os resultados tem sido cada vez mais satisfatórios (foto: @tatielepolyana/Divulgação) Hamilton ainda destaca não haver limites de idade para o procedimento, embora os pacientes mais velhos tenham uma resposta mais lenta ao tratamento. “É válido lembrar que existe uma avaliação com cada paciente. Precisamos verificar a recomendação e entender as expectativa do paciente".