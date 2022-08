Bumbum care: veja como cuidar da pele dessa região

A redução da elasticidade também favorece o surgimento de celulite e estrias, por isso, os produtos e tratamentos chamados de Bumbum Care nunca estiveram tão em alta (foto: GpointStudio/Free Pik)





Quando o assunto é skincare, logo imaginamos as diversas inovações e técnicas no mercado para a região do rosto e lábios, desde cremes, esfoliantes, séruns e máscaras faciais, já que o processo é um hábito comum na rotina de muitas pessoas, mas o que nem todas sabem é que a prática de autocuidado está indo além do rosto, incluindo todo o corpo, inclusive o bumbum. Os produtos destinados à região dos glúteos trabalham a uniformização e a hidratação da pele





"A pele do bumbum é mais grossa que a pele do rosto ou de outra parte do corpo, por isso precisa de cuidados específicos para estimular a produção de colágeno e hidratação, de modo a melhorar a aparência da pele e prevenir condições como flacidez, foliculite, estrias, celulite, e assim como a pele do nosso rosto , o auxiliar no fechamento de poros, acnes, pelos encravados e bolinhas vermelhas", comenta.





"Além disso, colocamos todo o peso em cima dessa região e, sofremos com o atrito das roupas, que o torna mais sensível, deixando a pele seca, irritada e mais propensa a essas condições", explica a especialista na área de dermatologia e medicina estética, Mariana Veloso, que atua na região de Sorocaba, no interior de São Paulo.









Outro aspecto a ser considerado é que, ao engordar ou emagrecer, a pele do bumbum sofre muito com a variação de elasticidade, o que faz com que a firmeza diminua com mais facilidade depois de alguns anos. A redução da elasticidade também favorece o surgimento de celulite e estrias, por isso, os produtos e tratamentos chamados de Bumbum Care nunca estiveram tão em alta nos trends de pesquisas e nas prateleiras de cosméticos para os cuidados com a pele, pois ajudam a combater as condições de pele da região.





"Os produtos voltados para a área possuem agentes já conhecidos da rotina de cuidados com a pele para hidratação, como vitamina C, ácidos glicólico, ácido retinóico, salicílico e lático, uréia e manteiga de karité, além dos clareadores como alpha arbutin, ácido kójico, niacinamida, e dos ativos drenantes como hibiscos, cafeína e chá verde em formatos variados, desde as versões em cremes até sheet masks para as nádegas mais concentrados, e com adaptações nas combinações de componentes e na maneira de utilização", indica a especialista.





A médica ainda recomenda trocar os sabonetes em barras por um óleo lavante durante o banho, esfoliar delicadamente a pele entre uma ou duas vezes por semana, no intuito de remover a camada mais superficial, melhorando a textura e ajudando no clareamento de alguns tipos de manchas, além de hidratar a região após o banho com produtos que associam ativos renovadores e hidratantes, promovendo a renovação celular da pele e melhorando a microcirculação.





Talvez a tendência voltada para a região seja o resultado do aumento do tempo que passamos sentados em casa ou pelo fato de nos últimos dois anos, com o isolamento social, tivemos a oportunidade de enxergar um novo tipo de autoconsciência corporal e de bem-estar. Além disso, ter um bumbum sem celulite ou flacidez exige cuidados e atenção especial, por isso Mariana Veloso deu quatro dicas para prevenir essas e outras condições de pele dessa região.

Evite roupas justas

O atrito dessas peças abafam a pele e são uma das principais causas pela formação de pelos encravados, irritações e desidratação. O mais recomendado é a utilização de roupas leves e folgadas no corpo.

Não dispense a esfoliação

Esse processo auxilia na renovação das células e estimula a produção de colágeno. Mas não adianta utilizar qualquer esfoliante, é importante buscar aqueles destinados para essa área do corpo, busque por fórmulas suaves, enriquecidas com ativos específicos como a niacinamida, ingrediente responsável pela renovação celular e que ajuda a uniformizar a pele. Além disso, a esfoliação ajuda a evitar os pelos encravados e reduzir as marcas de acne. Você pode realizá-la de duas a três vezes na semana.

Capriche na hidratação

Após a esfoliação, o bumbum também precisa de hidratação, assim como a pele de outras regiões. Utilize produtos à base de ácido salicílico e a niacinamida, no qual auxilia na uniformização da textura da pele e na hidratação da região.

Tratamentos em clínicas

Os procedimentos estéticos também são recomendações para complementar os cuidados com a região. As tecnologias associadas com bioestimuladores injetáveis mudaram os resultados dos tratamentos corporais. Um exemplo desses procedimentos, é a associação do ácido poli-L-lático com a radiofrequência que é capaz de auxiliar na diminuição da celulite, flacidez e gordura da região dos glúteos.