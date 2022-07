Dicas para reduzir o terror da mulherada, a celulite

(foto: Reprodução da Internet)

A nutricionista Dani Borges lista alguns cuidados que podem ajudar na prevenção da celulite (foto: MF Press Global/Divulgação)

A maioria das mulheres tem, mas gostaria de não ter. De acordo com guia do Ministério da Saúde sobre patologias, celulite é o nome popular da lipodistrofia ginoide, que é o acúmulo de gordura embaixo da pele. É caracterizada pelo aspecto ondulado da pele, tipo "casca de laranja", em algumas áreas do corpo. Afeta cerca de 95% das mulheres após a puberdade , de todas as etnias, embora seja mais comum entre as de pele branca. Raramente é observada em homens, mas pode ocorrer quando houver algum desequilíbrio hormonal.Ainda conforme o documento do Ministério da Saúde, a causa da celulite não é plenamente esclarecida e é pouco estudada. São conhecidos alguns fatores que podem contribuir para o surgimento: hereditariedade, problemas circulatórios, alterações hormonais e estilo de vida. A má alimentação , com excesso de açúcares e carboidratos, falta de atividade física, tensão emocional e excesso de toxinas no organismo também contribuem para o aparecimento da celulite.- Evitar açúcar, fritura, álcool e alimentos processados, ultra processados e industrializados (biscoitos, refrigerantes, embutidos)- Praticar musculação e fazer cardio moderado- Beber muita água- Aumentar o consumo de proteínas- Aumentar o consumo de alimentos antioxidantes e de ação anti-inflamatória (gengibre, frutas cítricas, cúrcuma, vegetais, frutas vermelhas, chá verde e cavalinha)- Adicionar alimentos fontes de ômega 3 (chia, linhaça, salmão)A nutricionista lembra que o principal fator para a melhora da celulite é a dieta. Assim, é necessário o acompanhamento profissional para que os resultados sejam ainda melhores.