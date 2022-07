Bebidas destiladas podem causar infarto em dias de temperaturas baixas

O cardiologista Augusto Vilela explica que as bebidas atuam reduzindo a sensação de frio por meio do sistema nervoso central fazendo com que, dessa forma, haja um risco de o indivíduo apresentar hipotermia (foto: Arquivo pessoal)





A Defesa Civil de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, pede que as pessoas evitem consumir bebida alcoólica destilada em dias muito frios, por causa da queda nas temperaturas.





O órgão ainda derruba o mito de que bebidas como cachaça, vodca, uísque e destilados em geral ajudam a aquecer o corpo no inverno.





O cardiologista Augusto Vilela explica que as bebidas atuam reduzindo a sensação de frio por meio do sistema nervoso central fazendo com que, dessa forma, haja um risco de o indivíduo apresentar hipotermia. "A hipotermia gera uma queda significativa e perigosa na temperatura do corpo, podendo levar o indivíduo a ter uma parada cardíaca", alerta.

O médico ainda lembra da importância dos agasalhos e do mínimo de exposição ao sereno para evitar outros tipos de doenças do trato respiratório. "Não é um alarme para que as pessoas não saiam de casa e se divirtam, é uma lembrança da necessidade de cuidados com o corpo," completou Augusto Vilela.