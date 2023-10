683

A patologia faz com que os ossos se tornem mais porosos e percam a densidade, resultando em ossos que se quebram com mais facilidade Freepik

Essa sexta-feira (20/10) marca o Dia Mundial de Combate à Osteoporose. Essa é uma doença silenciosa, não apresenta manifestações clínicas específicas até que ocorra a primeira fratura, sendo mais comum em mulheres acima dos 45 anos. Segundo a Fundação Internacional de Osteoporose (IOF), pelo menos 10 milhões de brasileiros sofrem com essa patologia - praticamente um terço das mulheres com mais de 65 anos e 15% dos homens na mesma faixa etária.





"A patologia faz com que os ossos se tornem mais porosos e percam a densidade, resultando em ossos que se quebram com mais facilidade, principalmente na coluna vertebral e quadril", explica o professor de medicina da Faculdade Pitágoras, médico ortopedista e traumatologista, Antônio Luiz Almeida Góis.Além do sexo e da idade, existem outros fatores de risco para o desenvolvimento da osteoporose . Um dos mais evidentes é a deficiência de cálcio, provocada por dieta pobre desse mineral ou por alguma síndrome de má absorção - doença celíaca e inflamação intestinal, por exemplo.

Como a doença não apresenta sinais claros, o médico inicia a investigação levando em conta dados como idade, peso, altura, histórico de fraturas na família e hábitos como o consumo cigarro e bebida alcoólica. A densitometria óssea é o exame de referência para o diagnóstico da osteoporose, feito por um aparelho de raio X. O teste, em geral, é solicitado a partir dos 45 anos, para as mulheres, e dos 65 anos, para os homens.



O médico explica ainda a importância das medidas preventivas. "O sucesso do tratamento está inteiramente ligado às práticas adotadas, como a de atividade física e o uso de medicamentos, recomendado por um médico, que auxiliam a reduzir a perda óssea e prevenir fraturas mais graves", destaca o especialista.



Para pessoas que sofrem com a osteoporose, algumas recomendações são importantes, a fim de evitar fraturas: prevenir quedas; seguir corretamente o uso dos medicamentos, conforme a prescrição médica; manter o acompanhamento médico regular; seguir as orientações de dieta; evitar hábitos como tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas.



Como prevenção à doença, as medidas mais indicadas são:



- Aumentar a ingestão de cálcio através do consumo de leite e de seus derivados



- Expor-se ao sol, pois ajuda a manter o nível adequado de vitamina D no organismo



- Praticar atividades físicas regularmente, para fortalecer os músculos e melhorar o equilíbrio, evitando quedas



- Evitar o consumo de álcool e tabaco



- Evitar o consumo excessivo de sal