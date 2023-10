683

Bebê comendo chocolate Freepik

Um levantamento do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani), que acompanha 14.558 meninos e meninas menores de cinco anos pelo País, revela que, entre bebês de seis a 23 meses, a frequência de exposição ao açúcar chega a quase 70%, e, na faixa dos dois aos cinco anos, bate 87%.





E o docinho ‘de vez em quando, pode’?