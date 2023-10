683

Os ovos podem ser aliados no desenvolvimento das crianças Freepik

O Dia das Crianças, celebrado na próxima quinta-feira (12/10), também é hora de enfatizar a relevância do consumo de ovos na alimentação infantil. Com a crescente preocupação com a saúde das futuras gerações e a necessidade de manter uma nutrição equilibrada, o Instituto Ovos Brasil destaca como os ovos podem ser aliados no desenvolvimento das crianças.





Segundo a nutricionista do instituto, Lúcia Endriukaite, o ovo, além de ser um alimento acessível, saboroso e de fácil preparação, é rico em nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento infantil. "As vitaminas do complexo B, como tiamina, riboflavina, colina e vitamina B12, além das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, estão presentes no ovo. Além disso, o ovo contém carotenoides como luteína e zeaxantina, bem como minerais como ferro, selênio, magnésio e zinco, que desempenham papéis cruciais no organismo", explica.Os ovos são uma excelente fonte de proteínas e outros nutrientes que desempenham um papel positivo na saúde dos pequenos, incluindo a produção de energia, o crescimento muscular e o desenvolvimento cognitivo.A nutricionista sugere como introduzir ovos nas refeições das crianças. "Podem ser incorporados à alimentação a partir do sexto mês do bebê, na forma de papas que evoluem em textura à medida que a criança cresce. Essa transição de texturas promove o desenvolvimento da musculatura oral da criança e a prepara para a alimentação da família. É fundamental que o consumo de ovos esteja sempre associado a uma dieta equilibrada, com frutas, verduras e legumes".Vale ressaltar que, além de uma alimentação saudável, a prática regular de exercícios físicos também desempenha um papel crucial no estímulo ao desenvolvimento saudável das crianças.