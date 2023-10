683

O mestre e doutor em bioquímica, Marcos Roberto de Oliveira, esclarece que a expressão "turbinar o metabolismo" se tornou comum quando o foco é atrair e engajar o público fitness Rawpixel

O mestre e doutor em bioqímica, Marcos Roberto de Oliveira, no livro 'Seu Metabolismo é incrível' enumera mitos e verdades sobre o funcionamento do corpo humano.

De acordo com o especiaista, um mito comum relacionado ao metabolismo é que ele é totalmente controlável e pode ser acelerado ou retardado de maneira significativa. Oliveira destaca que essa ideia leva a muitos equívocos, especialmente no universo fitness.



Oliveira lista alguns erros recorrentes, entre eles acelerar o metabolismo comendo pequenas refeições frequentemente, consumir suplementos mágicos para acelerar o metabolismo e praticar exercícios apenas em jejum para queimar mais gordura. Segundo eles, esses são algumas das inverdades alardeadas por influenciadores e profissionais sem formação adequada.





Oliveira também ressalta que entender como nosso metabolismo funciona é importantepara ajudar a estabelecer metas realistas de perda de peso e melhorar a saúde geral.





A genética a favor do metabolismo

Público fitness



O mestre e doutor em bioquímica esclarece que a expressão “turbinar o metabolismo” se tornou comum quando o foco é atrair e engajar o público fitness para apresentar um novo polivitamínico pronto ao consumo.

Com base nessa crenca, Oliveira diz que que a disseminação de informações sem base científica é responsável por afirmações erradas e perigosas, como “o organismo transforma triglicerídeos em colesterol”, “ácido láctico é uma toxina que afeta os músculos”, ou “vitaminas são fonte de energia”.



O autor reuniu informações que elucidam questões cotidianas ligadas à saúde, em linguagem acessível a todos os públicos, embora estejam embasadas na ciência e pesquisa. O conteúdo possui relevância para a prevenção de doenças e intoxicações. “Por que tanta água?”, “O que ocorre no organismo quando estamos em jejum?”, “Quais os principais combustíveis para os nossos órgãos?” e “Como o organismo responde à hipoglicemia?” são algumas das perguntas esclarecidas pelo especialista.



Erros que parecem pouco importantes podem levar a atitudes potencialmente prejudiciais ao organismo, pois alguém que veja vitaminas como “fonte de energia” pode passar a usar suplementos sem necessidade alguma. E isto é causa de intoxicação, sendo motivo de preocupação em muitos países.



Respiração



A obra também trata sobre a respiração, destacando o oxigênio como a chama do metabolismo, mostra o protagonismo do fígado na manutenção metabólica e a relação com os demais tipos celulares e órgãos do corpo, o valor do cálcio, que vai além da formação dos ossos, e a relação entre carboidratos e lipídios na saúde e na doença. Em um dos capítulos, o autor explica as diversas utilidades do ácido láctico, molécula estratégica ao organismo que atua como substrato energético nas fibras cardíacas, fibras musculares e neurônios.



Usando exemplos, com especial atenção às diversas vias metabólicas, Marcos Roberto elucida aspectos complexos do metabolismo e das alterações pelas quais este pode passar quando o organismo lida com demandas variadas. Assim, além de atender a pessoas leigas interessadas em melhorar seu conhecimento sobre o assunto, Seu Metabolismo é Incrível é fonte de conhecimento essencial para docentes, estudantes e curiosos apaixonados pelo funcionamento do corpo humano.

Ficha técnica

Livro: Seu Metabolismo é Incrível - E é fácil compreender como funciona

Autor: Marcos Roberto de Oliveira

Editora: Almedina Brasil - Selo 70

Páginas: 180

Preço: R$ 99,00

Onde encontrar: Almedina Brasil | Amazon



Sobre o autor



Marcos Roberto de Oliveira é formado em Ciências Biológicas (ênfase molecular, celular e funcional) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde também obteve os títulos de mestre e de doutor em Bioquímica. Atua na UFRGS como docente e pesquisador e publicou mais de cem artigos em periódicos internacionais. Também editou livros internacionais voltados para Bioquímica e metabolismo. É membro do corpo editorial do periódico Metabolic Brain Disease. Recentemente, inaugurou o canal “Metabolismo – Dr. Marcos Roberto de Oliveira” no YouTube.