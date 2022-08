Saiba como acelerar o metabolismo do corpo e emagrecer

Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, consumir mais frutas, verduras e legumes e beber água ajudam a reduzir o estresse emocional (foto: Devon Breen/Pixabay ) Nos últimos anos, os cientistas que pesquisam obesidade estão se dedicando a estudar as várias formas de ativar a produção de uma proteína chamada AMPK (proteína quinase ativada por AMP), responsável por modular o metabolismo e levar a perda de peso. “Quando consumimos menos calorias do que gastamos, nosso organismo busca energia em locais considerados “reservas” de energia corporal, são elas: os músculos, o glicogênio muscular e hepático e o tecido adiposo, que é aquela gordurinha localizada. E isso só ocorre porque a via metabólica AMPK avisa o metabolismo para mudar o comportamento e buscar essas reservas. Ao acelerar o metabolismo, ele aumenta a produção e o gasto de energia, como consequência aumenta o consumo de energia dessas reservas", explica o nutricionista especialista em nutrição esportiva funcional Diogo Cirico, responsável técnico pela Growth Supplements.





Conheça os alimentos e suplementos que aceleram o metabolismo



Nutricionista especializado em nutrição funcional esportiva, Diogo Cirico, diz que com o metabolismo acelerado o corpo sofrerá menos impacto quando você não resistir àquele bolo de aniversário (foto: Arquivo Pessoal)











“Um dos efeitos do consumo de termogênicos é estimular a produção de neurotransmissores que vão ativar os adipócitos. Por meio da ação destas substâncias serão quebradas as Entre os termogênicos que têm ação comprovada na ativação do AMPK estão o pó de guaraná, ácido ursólico, berberina, piperina, chá verde, capsaicina, resveratrol, curcumina e ácido clorogênico.“Um dos efeitos do consumo de termogênicos é estimular a produção de neurotransmissores que vão ativar os adipócitos. Por meio da ação destas substâncias serão quebradas as moléculas da gordura, retirando-as desses ‘depósitos’ e as colocando na circulação sanguínea”, explica Diogo Cirico.



Onde encontrar?





Diogo Cirico afirma que o ácido ursólico é encontrado na folha de alecrim, maçã, casca da pera, orégano e erva-cidreira. Mas a quantidade recomendada nas pesquisas é impossível de alcançar só com os alimentos.



Por isso, é possível complementar com extratos fitoterápicos, assim como no caso da berberina, presente em algumas plantas usadas pela medicina tradicional chinesa, mas que não são de fácil acesso à maioria dos brasileiros.



Por isso, é possível complementar com extratos fitoterápicos, assim como no caso da berberina, presente em algumas plantas usadas pela medicina tradicional chinesa, mas que não são de fácil acesso à maioria dos brasileiros.

"A piperina e capsaicina estão nas famílias das pimentas. Resveratrol é encontrado em frutas roxas, como a uva e o mirtilo. A cúrcuma, como o próprio nome indica, é fonte de curcumina, e o ácido clorogênico está distribuído em muitas frutas e sementes. O café ainda verde tem a maior concentração, pois a maturação e torra reduz seus índices", acrescenta o nutricionista.



Hábitos que contribuem para a queima de gordura



A pimenta é um alimento termogênico e moduladores da via AMPK (foto: englishlikeanative/Pixabay )







Fórmula





Cada vez mais a ciência entende que aumentar a potência do ‘motor’ é benéfico à saúde, mas não há um fator único que proporcione isso. "A combinação de Diogo Cirico explica que, além do uso de termogênicos e dos exercícios físicos, um conjunto de fatores ajuda a acelerar o metabolismo. “Sono adequado, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados , consumir mais frutas, verduras e legumes, beber água em quantidade suficiente e reduzir o estresse emocional."Leia também: Pesquisadores desvendam os benefícios da alimentação vegetariana. Cada vez mais a ciência entende que aumentar a potência do ‘motor’ é benéfico à saúde, mas não há um fator único que proporcione isso. "A combinação de hábitos saudáveis com alimentação adequada envolve vários pequenos cuidados que devem ser incluídos na rotina. Isso traz um benefício extra: com o metabolismo acelerado, seu corpo sofrerá menos impacto quando não resistir àquele bolo de aniversário ou àquela torta com receita especial de família", ressalta o especialista.



Dicas para acelerar o metabolismo e reduzir gorduras*

Consuma menos calorias do que precisa gastar. Pratique atividade física em alta intensidade, seja atividade aeróbica ou exercícios de força como musculação. Tenha uma boa noite de sono. Beba água, as recomendações giram em torno de 35 a 50ml / kg ao dia. Consuma alimentos termogênicos e moduladores da via AMPK (café, chá verde, gengibre, pimentas, ômega-3, polifenóis).

*Fonte: Nutricionista Diogo Cirico