Saiba identificar corantes artificiais no rótulo dos alimentos

O impacto visual é fator determinante no momento em que seres humanos decidem o que vão comer ou não (foto: Shirley810/Pixabay)

Sorvetes, refrigerantes, bolos, massas, biscoitos, gelatinas, doces e salgadinhos. Tais alimentos estão presentes na vida da grande maioria das pessoas, seja no cotidiano ou em momentos indulgentes. Praticamente todas essas opções têm corantes em suas composições e a única função desses elementos é intensificar ou restaurar a cor de um alimento O impacto visual é fator determinante no momento em que seres humanos decidem o que vão comer ou não , conforme já comprovado por pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Apesar de os corantes estarem mais presentes no dia a dia do que se imagina, é relevante diferenciar os tipos e buscar os corantes naturais para uma alimentação mais saudável.