Seis fatos sobre o metabolismo que você precisa saber

A pesquisa foi feita com mais de 6 mil entrevistados de várias partes do mundo, gêneros diferentes e idades que iam de recém-nascidos até idosos com 95 anos completos.

Destaque para a pesquisa desenvolvida pelo antropólogo Herman Pontzer, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e publicada no livro “Burn: New Research Blows the Lid Off How We Really Burn Calories, Lose Weight, and Stay Healthy”.