Refrigerante: alto consumo entre adolescentes tem risco cardiovascular

Pesquisa percebeu que o alto consumo de refrigerante está associado ao risco de hipertensão, sobrepeso e obesidade entre adolescentes (foto: Victoria Model /Pixabay )

Adolescentes brasileiros que consomem em média 450 ml de refrigerantes por dia apresentam risco cardiovascular associado, aponta novo estudo publicado na última edição do International Journal of Cardiovascular Sciences (IJCS), periódico da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). A pesquisa avaliou informações de quase 37 mil jovens brasileiros com idades entre 12 e 17 anos. Os dados são da base do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) e o recorte temporal da análise abrange entre 2013 e 2014.