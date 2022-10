Alimentos ultraprocessados: elevam riscos de câncer, hipertensão e diabetes

Em vigor desde o dia 9 de outubro, as novas regras para%u202Frotulagem%u202Fde alimentos prometem apresentar de forma mais clara o excesso de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio nos produtos. A adequação chega no momento em que o Brasil vive uma epidemia de obesidade. Informações da nota técnica, “Doenças Crônicas e Seus Fatores de Risco e Proteção: Tendências Recentes no Vigitel”, publicada pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), que analisou os dados recolhidos pelo Ministério da Saúde (MS), revelam uma incidência 20% maior de obesidade em 16 capitais, assim como o aumento do diabetes tipo 2 e da hipertensão.

O instituto identificou ainda um aumento de 12,2% na ingestão de alimentos ultraprocessados, considerados vilões para a saúde. “Os ultraprocessados são os alimentos altamente industrializados e calóricos, ricos em açúcares e gorduras, e com baixo teor de fibras e nutrientes. A incorporação desses alimentos na dieta habitual contribui para o ganho de peso e, consequentemente, predispõe a diversas doenças, como hipertensão e diabetes tipo 2, e eleva o colesterol e os triglicerídeos”, alerta Frederico Rodrigues Anselmo, endocrinologista do Hospital Vila da Serra, do Grupo Oncoclínicas.



Dieta equilibrada: rica em fibras, grãos, frutas e verduras



Opte sempre por comida caseira, tendo no prato feijão, arroz, cereais integrais, frutas, hortaliças e grãos (foto: Roberto Justo Kabana/Pixabay )

“A falta de atividade física associada à ingestão excessiva de carne vermelha, alimentos pobres em vitaminas e fibras, e comida ultraprocessada contribuem para a obesidade e favorecem o aumento de casos de neoplasias. A obesidade está associada a mediadores inflamatórios e anormalidades metabólicas e endócrinas, que promovem o crescimento celular e exercem efeitos antiapoptóticos, o que significa dizer que as células cancerígenas não se autodestroem mesmo após graves danos no DNA, conforme apresenta o “Terceiro Relatório de Especialistas, Dieta, Nutrição, Atividade Física e Câncer: uma perspectiva global”, do Fundo Mundial de Pesquisa em Câncer (WCRF, do inglês, World Cancer Research Fund) e do Instituto Americano para Pesquisa em Câncer (AICR, do inglês, American Institute for Cancer Research)”, elucida Lorena Goulart, nutricionista do Grupo Oncoclínicas Belo Horizonte.