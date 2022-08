Dicas práticas para evitar os ultraprocessados

Fuja dos ultraprocessados, embutidos, prefira os alimentos in natura (foto: congerdesign/ Pixabay)





1. Lista de compras de produtos in natura semanal

"É importante que se tenha organização na compra semanal de alimentos in natura, como frutas e hortaliças, já que são alimentos que estragam com rapidez. Separe um dia da semana para sua ida ao supermercado ou hortifruti."





2. Disciplina na higienização e armazenamento de alimentos in natura

"É importante ter disciplina para higienizar e armazenar as frutas e hortaliças na geladeira. Lave as folhas das hortaliças como alface, seque-as com ajuda de um papel toalha e deixe-as armazenadas dentro de um recipiente com tampa na geladeira. Higienize as frutas e já deixe algumas picadas em recipientes fechados também, na geladeira. Assim você terá sempre alimentos frescos para o consumo."



3. Analise do rótulo dos alimentos industrializados

"Ao comprar alimentos industrializados, prefira sempre aqueles que não tenham ou que tenham menor número possível de aditivos químicos, como corantes, conservantes e realçadores de sabor."

4. Preparação dos alimentos em casa e adotar o consumo de marmita

"O hábito de cozinhar em casa e preparar seus alimentos é, sem dúvida, a garantia de uma alimentação mais saudável. Você pode levar sua própria comida ou lanche ao trabalho e foge dos alimentos industrializados e fast foods, ricos em gorduras, açúcares e sal. Tendo alimentos higienizados e prontos em sua geladeira, fica fácil colocá-los em sua marmita ou lancheira pela manhã antes de sair de casa".



Há frutas que melhoram a performance cerebral, da memória e concentração, por conterem substâncias naturais que atuam como neuroativadores (foto: Couleur/ Pixabay )



5. Substituir snacks por frutas secas

"Aposte na substituição dos famosos snacks, como salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, barras de cereais e refrigerantes, por frutas frescas ou secas, nozes e castanhas, tomatinho cereja, cenoura baby, mini batatinhas cozidas, sucos de frutas naturais, além de granola e iogurte caseiros."

6. Consumir alimentos que melhoram performance cerebral









"Alguns alimentos auxiliam ena saúde mental, melhorando a performance cerebral, além da memória e concentração, por conterem substâncias naturais que atuam como neuroativadores. Dessa forma, agem aumentando o fluxo sanguíneo e o fornecimento de nutrientes para o cérebro, favorecendo as novas conexões e sinapses entre os neurônios. Alguns exemplos de alimentos que podem oferecer esses efeitos são as sementes de gergelim, de abóbora e de girassol; castanhas de caju e do Brasil, amêndoa, aveia, cúrcuma, além de frutas como mirtilo, morango, framboesa, cereja, cacau e abacate."

Pesquisa recente revelou que comer alimentos ultraprocessados leva até 30% de perda cognitiva, publicado pelo Jornal da USP e pela CNN Estados Unidos.Para ajudar a melhorar a alimentação e a performance do cérebro, a profa. dra. Camila Rocha Olivieri, docente nos cursos de nutrição e tecnologia em gastronomia do Centro Universitário UNASP, mestre em ciência e tecnologia de alimentos e doutora em ciências pelo programa de nutrição em saúde pública, traz algumas dicas práticas. Confira.