Cinco motivos para retirar o açúcar da alimentação, segundo a neurociência

1 - Vício e compulsão

Quanto maior a superfície de contato do alimento, maior a velocidade de absorção do corpo. E não tem nada com maior superfície de contato do que o líquido, que se espalha pelo seu estômago e intestino . Isso causa um pico rápido e intenso de glicemia no sangue.









O problema se torna ainda maior, porque o sistema de recompensa do cérebro tem um poder de adaptação, ou seja: ele vai se acostumando com aquela dose de açúcar. Daí, para ter aquele mesmo nível de recompensa (prazer e satisfação), seu cérebro vai pedir por doses cada vez mais servidas.

O açúcar ocupa espaço de outros alimentos que poderiam nutrir. Entre os estragos, ele cria processos inflamatórios no intestino (foto: Yosef Futsum/Unsplash )

O impacto do açúcar no cérebro e o vício causado são tão intensos que ele se sobrepõe ao sabor de outros alimentos, que nunca alcançam de forma tão rápida o mesmo nível de prazer instantâneo. Por isso, é ainda mais importante evitar o açúcar para crianças pequenas, que estão com o sistema neurológico e o paladar em formação.

3 - Instabilidade emocional

Os estudos mais atuais da neurociência apontam que a depressão também está relacionada a processos inflamatórios. A pessoa deprimida pode acabar buscando conforto no açúcar, o qual piora o quadro. É uma bola de neve.

Existe alguma predisposição genética para a doença? Sim. Mas os genes são como lâmpadas, que podem acender ou não. Se você consome açúcar em excesso - causando processos inflamatórios no organism o - a probabilidade da lâmpada acender se torna bem mais alta.