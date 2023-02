Carnaval consciente: 5 dicas para o consumo moderado de álcool

Atenção: destilados ilícitos traz prejuízos econômicos para o país e riscos à saúde dos consumidores (foto: bridgesward/Pixabay ) É Carnaval. E as festividades de rua estão a todo vapor. Só para as festas de rua, por exemplo, a expectativa da prefeitura da capital de São Paulo é que a festa atraia cerca de 15 milhões de pessoas. Já em Belo Horizonte, a estimativa é que 5 milhões de foliões estarão nas ruas.

A adoção de medidas responsáveis para curtir o carnaval é fundamental para manter a energia para todas as festas. O presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), Eduardo Cidade, frisa que escolher bem os locais de compra de bebida alcoólica é uma das formas de evitar álcool falsificado e, com isso, prevenir riscos à saúde: "Nós temos um trabalho e atuação muito eficientes em acompanhar e combater os impactos do mercado ilegal na sociedade. Os destilados ilícitos correspondem a cerca de 36% do volume de bebidas destiladas comercializadas no país".





Cuidado com destilados falsificados





Leia também: Eduardo Cidade alerta que "a participação de destilados ilícitos traz prejuízos econômicos para o país e riscos à saúde dos consumidores. Precisamos nos conscientizar sobre isso e, especialmente, sobre a piora da renda e do emprego, que normalmente leva o consumidor a buscar opções de consumo mais baratas e que estão mais propensas a esse tipo de atividade ilícita".Leia também: 1,34 bilhão de pessoas entre 15 e 39 anos usam bebida alcoólica em excesso .

Para curtir o carnaval, listamos algumas dicas para o folião consciente:

Evite a todo o custo beber de estômago vazio. Faça desta uma regra de ouro para sempre: bebida só acompanhada de comida. Alimentos saudáveis como banana, abacate, ovos, frutas vermelhas e batata doce são ótimas pedidas para dar energia extra para a folia. Alterne cada bebida alcoólica com uma não alcoólica. Qual a melhor opção? Tenha sempre uma garrafinha de água com você e assim seu o corpo sempre estará hidratado. Beba devagar. Um pouco de cada vez. Se for preciso, vá controlando com o relógio para evitar beber demais e rápido – e aproveite a festa, é muito bom lembrar da festa no dia seguinte. Rejeite bebidas oferecidas por estranhos. Faça boas escolhas de consumo e não aceite beber apenas para agradar a outra pessoa. Compre em estabelecimentos seguros. Evite comprar bebidas na rua e busque identificar qualquer rótulo alterado. Bebidas falsificadas são produzidas sem qualquer controle sanitário ou de qualidade, utilizam ingredientes inadequados e podem causar graves danos à saúde.