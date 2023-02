Carnaval: os riscos do consumo excessivo de bebida alcoólica

(foto: Luis Fernandes/Pexels)

O sábado de carnaval deste ano vai ser no dia 18 de fevereiro, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. O problema é considerado uma doença, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), que informa ainda que 3% da população brasileira é alcóolatra Os dias de folia são marcados pela alegria e também pelo consumo de bebidas alcóolicas de diversos tipos e, em muitos casos, de maneira exagerada. Segundo o cardiologista Augusto Vilela, é preciso tomar alguns cuidados para aproveitar a festa com equilíbrio. "O calor do verão e a festa em si deixam as pessoas mais propensas ao consumo de bebidas alcóolicas. É importante ressaltar que, quanto maior o teor alcóolico da bebida, maior a chance de causar desidratação . Por isso, uma dica é intercalar o consumo de destilados, ou mesmo da cerveja, com água para evitar a desidratação e outros efeitos desagradáveis que o excesso de álcool pode causar", explica.Outro alerta é para pessoas com comorbidades. "O consumo de bebidas alcóolicas também pode causar muitos malefícios para a saúde cardiovascular . Ele interfere diretamente na pressão arterial, aumentando a resposta inflamatória do organismo. Bebidas como a cerveja, por exemplo, possuem muito sódio, e alteram os níveis de açúcar no sangue, o que contribui para descompensação de diabetes pressão arterial em pacientes diabéticos e hipertensos. Outra consequência que o excesso de bebida alcóolica pode causar é a insuficiência cardíaca de origem alcoólica", explica o cardiologista.É possível aproveitar o carnaval sem deixar a saúde lado. "O carnaval é um evento de muita aglomeração e, como acontece no verão, a sensação de calor é ainda maior para os foliões. O segredo para curtir a festa sem passar por situações desagradáveis no que diz respeito à saúde é hidratar-se de maneira adequada, ingerindo pelo menos dois litros de água ao dia, consumir alimentos mais leves, como frutas, legumes e carnes magras e não exagerar no álcool", aconselha o especialista.