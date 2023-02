As plantas tóxicas para cães e gatos que você deve ficar de olho

Cachorros podem farejar estresse no hálito dos donos, revela estudo

“Se suspeita que seu pet ingeriu alguma planta ou alimento tóxico, entre imediatamente em contato com o veterinário de sua confiança”, ressalta a médica Karin Botteon, veterinária e gerente técnica da Boehringer Ingelheim Saúde Animal.

Leia também: Atenção tutores fumantes: os pets são mais sensíveis à fumaça. “Lembre-se de informar o médico sobre o tipo de planta ingerida, o horário aproximado e a quantidade. Quanto antes for a intervenção, maior a chance de recuperação bem-sucedida”, destaca a veterinária.

Samambaia é comum nos lares é uma planta de alto risco para os pets (foto: Wow Phochiangrak/Pixabay )

Entre as plantas de jardim mais comuns em casas e apartamentos, algumas podem ser tóxicas para cães e gatos e trazer danos à saúde dos pets. Entre as flores, os narcisos, tulipas, jacintos, hortênsias e gerânios (entre outras) podem ser venenosas para eles.Os crisântemos, além de serem tóxicos se ingeridos, podem causar irritação na pele dos gatos que se esfregarem. Os felinos também podem ser gravemente intoxicados pelos lírios, que causam insuficiência renal - principalmente se o seu gato lamber pólen de lírio do pelo durante a limpeza.