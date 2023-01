Cachorros podem farejar estresse no hálito dos donos, revela estudo

Os cães eram recompensados durante o teste %u200B%u200Bcom guloseimas quando escolhiam o cheiro 'estressado' (foto: Queen's University, Belfast)

Nossos amigos caninos provaram mais uma vez como estão sintonizados com nossos sentimentos — desta vez, em um teste científico de farejamento.

Cientistas descobriram que os cães podem sentir o cheiro de estresse em nosso hálito e no suor.

Quatro cachorros — animais de estimação que se voluntariaram por meio dos donos — foram treinados para "escolher" um entre três recipientes com odores.

E em mais de 650 dos 700 testes, eles identificaram com sucesso uma amostra de suor ou hálito que havia sido coletada de uma pessoa estressada.

Os pesquisadores, da Queen's University Belfast, na Irlanda do Norte, esperam que o estudo, publicado na revista científica Plos One, ajude no treinamento de cães terapeutas.

Os cachorros vivenciam seu mundo por meio do olfato. E suas habilidades altamente sensíveis já são usadas para detectar drogas, explosivos e doenças, incluindo certos tipos de câncer, diabetes e até covid-19.

"Tínhamos muitas evidências de que os cães são capazes de captar cheiros de humanos que estão associados a certas condições médicas ou doenças — mas não temos muitas evidências de que eles conseguem sentir diferenças em nosso estado psicológico", diz a pesquisadora-chefe do estudo, Clara Wilson.

O nariz de um cachorro é um detector químico altamente sensível (foto: Victoria Gill)

Os 36 voluntários humanos reportaram seus níveis de estresse antes e depois de completar um problema de matemática difícil.

Cada recipiente continha uma amostra de seu suor ou hálito de antes ou — desde que a pressão arterial e a frequência cardíaca também tivessem aumentado — depois.

E se os cães — Treo, Fingal, Soot e Winnie — ficassem parados ou sentados na frente da amostra "estressada", eles eram recompensados %u200B%u200Bcom sua guloseima favorita.

