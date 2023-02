Carnaval: sambar de salto alto pode causar entorses e fraturas

O uso de salto alto, por horas, pode promover mudanças biomecânicas no corpo, ou seja, mudança na distribuição do peso do corpo, sobrecargas em diferentes regiões dos pés (foto: Victoria_Watercolor/Pixabay ) O carnaval está chegando e o que todos mais querem é dançar bastante. Seja na avenida, pelas ruas ou nos salões de festas, dançar com um belo salto alto fica mais bonito e elegante. Porém, é preciso ficar atento com a saúde. Sambar em excesso de salto alto pode provocar lesões inesperadas nos pés e nos joelhos, dizem os especialistas.









A seguir, Elvis da Silva Cavalcante fala sobre como sambar de salto alto sem prejudicar a saúde.

O tamanho do salto pode influenciar?

O salto alto pode levar a dores nos joelhos por sobrecarga e falta de preparo para suportar todo o trabalho com o salto (foto: Parox Dark/Pixabay )





"Sim, pode influenciar e muito durante longos períodos de uso, no entanto, nosso pé tem como objetivo de dar um apoio de peso e ao mesmo tempo produzir forças que nos fazem andar, correr, pular e precisa ser flexível para se adaptar a diferentes tipos de solos ou calçados. Alguns estudos já mostraram a influência dos diferentes tamanhos de salto alto e as alterações que acontecem nos pés . Fica claro que quanto maior o tamanho do salto, maior é a alteração da distribuição de peso nos pés, ou seja, mais peso será jogado para as pontas dos pés".





Um pé normal sem o uso do salto apresenta distribuições de peso de forma em que cerca de 60% do peso fique na região do calcanhar e 40% do peso fique a ponta do pé, ou seja, se você pesa 100 quilos, o ideal seria que você mantivesse 60 quilos na parte de trás do pé (calcanhar) e 40 quilos na parte da frente do pé.



"Quando é utilizado um salto com 2cm de altura, essas distribuições de cargas nos pés ficam divididas em 50% no calcanhar e 50% na ponta do pé, o que ainda podemos considerar como aceitável e sem alterações. É possível observar alterações importantes e significativas com saltos, a partir de 4cm de altura, aquele que consideramos como médio, onde as distribuições de cargas nos pés ficam concentradas em 57% só na parte da frente do pé (ponta do pé) e apenas 43% no calcanhar".

O salto interfere no eixo central que todos temos.

"Sim, acaba interferindo e muito, de acordo com os resultados dos estudos citados anteriormente. Vamos pensar que existe uma linha imaginaria que passa na nossa cabeça e vai para baixo até chegar no chão e passa por dentro de todo nosso corpo, essa linha é chamada de eixo central e deve estar sempre reta, quando usamos o salto alto, temos a tendência de fazer essa tinha se movimentar para frente e levando todo o peso do nosso corpo para frente, por exemplo, a linha imaginaria indo pra frente com o uso do salto vai levar a cabeça mais para frente, ombros mais para frente, peito mais para frente, coluna e quadril a ponte de fazer nosso corpo ficar inclinado e exigir mais dos músculos e articulações do pé, joelho e coluna".

Existe um tempo correto para o uso do salto durante a folia de carnaval?

Mesmo sendo algo individual e que depende muito da capacidade de cada um, não existe um tempo correto ou ideal para usar salto alto durante a folia de carnaval. Além do mais, algumas pessoas devem estar apresentáveis do começo ao fim com seus saltos, mas existem algumas maneiras que podem te ajudar a ficar com salto por mais tempo e sem ou mínimo de incômodos".

Quais são as lesões mais comuns causadas pelo uso abusivo do sapato alto?

O salto alto também pode provocar dores na coluna por conta da sustentação de uma postura que a pessoa não estava acostumada a ficar (foto: Victoria_Watercolor/Pixabay ) As lesões mais comuns em quem usa salto alto são:

Bolhas: podem surgir devido a longos períodos usado o salto e com o aumento do atrito na região da planta do pé, em casos mais graves as bolhas estouram e ocasionam muita dor, já que o pé fica sem a proteção da pele.

podem surgir devido a longos períodos usado o salto e com o aumento do atrito na região da planta do pé, em casos mais graves as bolhas estouram e ocasionam muita dor, já que o pé fica sem a proteção da pele. Joanete: conforme o aumento das cargas na ponta do pé o dedão começa a sofrer com uma deformidade, onde ele vai se medializando e se sobrepondo sobre os outros dedos do pé, em resumo, o dedão começa a ficar torto, indo para dentro e ficando também por cima dos outros dedos do pé.

conforme o aumento das cargas na ponta do pé o dedão começa a sofrer com uma deformidade, onde ele vai se medializando e se sobrepondo sobre os outros dedos do pé, em resumo, o dedão começa a ficar torto, indo para dentro e ficando também por cima dos outros dedos do pé. Entorse de tornozelo: pode ocorrer por diversos fatores, dentre eles, um solo instável, falta de equilíbrio durante o uso do salto, tropeçar em algo no chão e levar a uma entorse, que pode também gerar diversas complicações, como lesão dos ligamentos do pé, fratura de ossos, lesão de nervos e músculos.

pode ocorrer por diversos fatores, dentre eles, um solo instável, falta de equilíbrio durante o uso do salto, tropeçar em algo no chão e levar a uma entorse, que pode também gerar diversas complicações, como lesão dos ligamentos do pé, fratura de ossos, lesão de nervos e músculos. Fascite plantar: dor na parte de baixo do pé, ocasionada pelo uso excessivo de salto, no qual a pessoa sente uma queimação na planta do pé que dificulta para andar e fazer outras atividades do dia a dia.

dor na parte de baixo do pé, ocasionada pelo uso excessivo de salto, no qual a pessoa sente uma queimação na planta do pé que dificulta para andar e fazer outras atividades do dia a dia. Metatarsalgia: por conta da má distribuição de peso que fica concentrada na região da ponta dos pés, inicia um processo de irritação de músculos, tendão, músculos e do osso que se localiza no início dos dedos do pé.

por conta da má distribuição de peso que fica concentrada na região da ponta dos pés, inicia um processo de irritação de músculos, tendão, músculos e do osso que se localiza no início dos dedos do pé. Encurtamento da panturrilha: devido aos longos períodos na ponta do pé, a panturrilha começa a encurtar por conta da alta exigência dela para manter o equilíbrio e a sustentação do peso.

Quais os sinais de alerta para a necessidade de que é preciso tirar o salto?

"Devemos nos atentar aos sinais de dor que indica um sinal de alerta para a região que está em sofrimento, alteração da coloração dos pés que podem indicar alguma alteração vascular, inchaço nos pés, câimbras na panturrilha indicando que este musculo está sob muito estresse e fadiga e em casos de entorses de tornozelo".

Dá para sambar com esse tipo de calçado sem danificar a saúde?

"Sim, é possível sambar sem danificar a saúde, mas é claro que usando com moderação, respeitando seus limites e seguindo as dicas a seguir":

Dando pausas: em pequenos períodos durante o uso dos saltos altos para descansar seus pés e todo o corpo para evitar as sobrecargas e se possível faça uma automassagem na planta do pé para aliviar as tensões;

em pequenos períodos durante o uso dos saltos altos para descansar seus pés e todo o corpo para evitar as sobrecargas e se possível faça uma automassagem na planta do pé para aliviar as tensões; Fazendo um “teste drive” antes de comprar seu salto: ao escolher o salto que mais te agradou, calce-o e ande por grandes distâncias dentro da loja para sentir como ele realmente fica no seu pé;

ao escolher o salto que mais te agradou, calce-o e ande por grandes distâncias dentro da loja para sentir como ele realmente fica no seu pé; Escolhendo saltos mais grossos: assim você vai ter mais facilidade para se equilibrar e evitar com que aconteçam quedas ou entorses de tornozelo;

assim você vai ter mais facilidade para se equilibrar e evitar com que aconteçam quedas ou entorses de tornozelo; Tentando se acostumar com seu salto, antes de usá-lo nas ocasiões especiais ou marcadas: utilize seu salto dentro da sua casa, caminhando e testando para se acostumar e ter mais facilidade durante o uso;

utilize seu salto dentro da sua casa, caminhando e testando para se acostumar e ter mais facilidade durante o uso; Usando palmilhas nos saltos: além de ajustar o tamanho do salto elas também ajudam a dar mais conforto para os seus pés, já que diminuem as pressões exercidas nele, aliviando e reduzindo as dores nos pés.