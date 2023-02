Maquiagem de carnaval: cuidados para não afetar a saúde dos olhos

(foto: Pixabay)





Duas a cada 10 mulheres que usam maquiagem apresentam problemas oculares, de acordo com um levantamento da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO). Inflamação, ardência, coceira, secreção ocular e conjuntivite alérgica são alguns dos incômodos resultantes de erros que podem começar pela escolha do produto à forma de aplicá-lo.

O primeiro ponto de atenção é verificar a validade do item, pois a substância da maquiagem pode se tornar solo fértil para a proliferação de fungos e bactérias , podendo causar conjuntivite, alergia ou blefarite (inflamação das pálpebras e glândulas de meibomius). "Fique de olho também em sua composição, se há substâncias irritantes, e dê preferência a produtos hipoalergênicos ou que já foram utilizados sem ter causado problemas", explica Aquiles Gontijo, oftalmologista do Instituto de Olhos Minas Gerais (IOMG), Aquiles Gontijo, oftalmologista do Instituto de Olhos Minas Gerais e da Santa Casa BH, especialista em retina cirúrgica, catarata e uveíte.





Cuidado com o excesso de glitter e purpurina, pois ao caírem dentro dos olhos podem arranhar a córnea e causar dor e vermelhidão. Se isso ocorrer, lave com soro fisiológico em abundância até que saia completamente e procure um oftalmologista se sentir que a pálpebra está arranhando durante o piscar, o "cisco" pode estar alojado na face interna da pálpebra

De acordo com Aquiles Gontijo, cílios postiços e lentes de contato coloridas são corpos estranhos, portanto, redobre os cuidados, verifique sua procedência, certifique-se sobre a maneira correta de colocar os produtos, utilize-os uma única vez. Marque uma consulta com o seu oftalmologista que irá orientar se há alguma contraindicação no uso das lentes de contato coloridas, visto que elas podem piorar quadros de síndrome do olho seco, bem como indicará as marcas mais seguras para você.

Jamais compartilhe maquiagem, pois se alguém estiver com conjuntivite ou outra infecção ocular, porém sem sintomas iniciais, poderá transmiti-la. Por fim, remova a maquiagem com cautela antes de dormir, utilize um demaquilante específico para a região dos olhos ou, na ausência do produto, lave os cílios e as pálpebras com shampoo de bebê.