Wandinha: ato de não piscar da personagem chama a atenção para saúde ocular

(foto: Netflix/Divulgação)

O oftalmologista Tiago César Pereira Ferreira alerta para a Síndrome do Olho Seco (foto: Ramon Ferrary/Divulgação)

Lançada neste mês na Netflix, a série de TV Wandinha é um sucesso. A trama sobre a garota que ficou famosa pelas aventuras da família Addams, tem repercutido nas redes sociais, o que se deve principalmente à atuação da atriz principal que interpreta a protagonista, Jenna Ortega, que vem recebendo vários comentários positivos.O que mais chama a atenção dos internautas é um detalhe: a quantidade de tempo que a atriz fica sem piscar - estima-se que piscou apenas nove vezes durante os oito episódios da série. O ato virou moda na internet, mas trata-se de um artifício para reforçar o tom de uma narrativa de terror - não corresponde à realidade.Também é o gancho para alertar sobre o hábito que é prejudicial à saúde ocular , como orienta o oftalmologista especializado em catarata, cirurgia refrativa, lentes de contato e ceratocone, professor de cirurgia oftalmológica na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Tiago César Pereira Ferreira."Não piscar constrói o jeito da personagem, é uma forma de reforçar sua expressão", diz Tiago. O especialista explica que o normal, fisiológico, é piscar 20 vezes por minuto."Quando piscamos menos, o que acontece é uma quebra do filme lacrimal, que vai deixar o olho continuamente irritado. Com o uso diário e excessivo de telas , uma característica da vida moderna, estima-se que a pessoa pisca cerca de dez vezes por minuto, metade do ideal", ensina.E isso leva a uma doença chamada Síndrome do Olho Seco que, em manifestações mais graves e extremas, segundo o oftalmologista, pode levar a infecções e, com isso, até à perda da visão . "O olho deve estar sempre lubrificado", aponta.Tiago ensina como evitar o problema. A cada 30 a 40 minutos de exposição à tela, ele explica, é importante fazer uma pausa, olhar ao longe, e piscar voluntariamente, de forma a renovar o filme lacrimal para manter a superfície ocular saudável. "Caso o olho fique irritado e não melhore, procure um oftalmologista. Nessa situação, é indicado o uso de colírios específicos", diz.