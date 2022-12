Entenda a importância do consumo de própolis para a saúde

Estudos mostraram que o fortalecimento da imunidade dá mais chances ao organismo de lutar e se proteger contra a COVID. O própolis é indicado (foto: Mel Gama/Pixabay ) Desde o início da pandemia, estudos mostraram que o fortalecimento da imunidade dá ao organismo mais chances de lutar e se proteger contra o vírus da COVID -19 . E um alimento que vem desempenhando bem esse papel é a própolis. Segundo o professor Armindo Vieira Júnior, fundador da Cia da Abelha e considerado um dos apicultores mais renomados do Brasil, a própolis é uma resina que vem de plantas (98% da composição) que as abelhas extraem e adicionam pólen e cera. Segundo ele, o alimento é utilizado para proteger a colmeia. “Existem diversos tipos de própolis. Todos têm forte atividade antimicrobiana contra bactérias, fungos, leveduras e vírus, com mais de 30 mil buscas indexadas e confirmadas por artigos no Pubmed e Google Acadêmico”, diz o apicultor.

Todos os pacientes fizeram o tratamento padrão, sendo que 40 pessoas receberam 400 mg/dia de própolis; 42 receberam 800 mg/dia de própolis; e 42 não receberam própolis. O grupo controle, que não ingeriu própolis, ficou 12 dias hospitalizado após o início do tratamento. Já os grupos que receberam doses mais baixas e mais altas ficaram, respectivamente, 7 e 6 dias internados. O estudo Efficacy of propolis as an adjunct treatment for hospitalized COVID-19 patients: a randomized, controlled clinical trial, que foi liderado pelo pesquisador clínico Marcelo Silveira da Apis Flora, que contou com 124 participantes do Hospital São Rafael em Salvador (BA), apontou a redução no tempo de permanência hospitalar de pacientes com COVID-19 que ingeriram própolis durante internação.Todos os pacientes fizeram o tratamento padrão, sendo que 40 pessoas receberam 400 mg/dia de própolis; 42 receberam 800 mg/dia de própolis; e 42 não receberam própolis. O grupo controle, que não ingeriu própolis, ficou 12 dias hospitalizado após o início do tratamento. Já os grupos que receberam doses mais baixas e mais altas ficaram, respectivamente, 7 e 6 dias internados.

“Esse é apenas um estudo entre muitos que apontam como o consumo de própolis pode ser promissor no tratamento da COVID-19. Os efeitos à saúde, o baixo custo do alimento e a facilidade de uso, fazem da substância um excelente tratamento auxiliar para aumento da imunidade e combate a infecções" , destaca Armindo Vieira Júnior.

Própolis produzido no Brasil tem interesse internacional Armindo Vieira Júnior, diz que "a própolis brasileira, assim como o mel, é orgânica, pois nossas abelhas são africanizadas, não necessitam de medicamentos como antibióticos para combater as doenças. Por isso, cada vez mais, cresce o interesse internacional pela própolis produzida no Brasil. Para se ter uma ideia, 92% da própolis in natura consumida no Japão é de origem brasileira (dados da Japan Trade Organization)".



No Brasil, segundo Armindo Vieira Júnior, a diversidade da flora favorece a existência de diferentes variedades de própolis, oriunda da mistura de várias plantas, o que leva cada região a ter um produto diferenciado. "Atualmente, existem 13 tipos catalogados e descritos na literatura". Neutraliza radicais livres e previne doenças

Para o médico Hugo Gatto, pós-graduando em nutrologia, é comum sugerir a ingestão da própolis para pacientes que precisam aumentar a resposta imunológica. “Indico o consumo da própolis em pacientes com problemas respiratórios, atletas ou praticantes que demandam muito esforço físico. É uma substância antioxidante , capaz de neutralizar radicais livres, colaborando na prevenção de doenças e na capacidade do corpo humano em expelir partículas como vírus e bactérias. Minha indicação é ingerir em jejum, junto a outros compostos que visam o mesmo propósito, como limão, gengibre, cúrcuma e pimenta preta".