Startup mineira aposta em produtos à base de própolis verde

O mercado “”, que desenvolve produtos à base de recursos naturais para o, está crescendo no mundo todo. Pesquisa do Global Wellness Economy revela que o setor chegou a ultrapassar a indústria farmacêutica em 2017. E uma representante do setor emé a startup, que aposta nautilização docomo base na composição de seus produtos.



A substância, encontrada especialmente no quadrilátero ferrífero de Minas, tem sido amplamente usada em alimentos e bebidas, atuando como elemento funcional para melhoria da saúde e prevenção a inflamações, doenças cardíacas, diabetes e até mesmo câncer.

A empresa é comandada pelos irmãosde 37 anos, e, de 26. Eles contam que a ideia de criar umanesse mercado veio a partir da proposta da possibilidade de crescimento que o setor apresenta.“Entendemos que no Brasil, além do segmento de bem-estar crescer mais do que o dobro do que a média mundial, a renda per capta ainda é muito baixa em relação a outros mercados. Ou seja, temos um potencial de crescimento não somente em número de novos clientes, como em fazer com que as pessoas que já consomem atualmente invistam ainda mais em novos meios de melhorar sua saúde”, explica Daniel Grande,da MaDi.