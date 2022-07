Entenda a importância de piscar mais e cuidar da Síndrome do Olho Seco

AS

Síndrome do Olho Seco impacta na saúde ocular e na qualidade de vida (foto: Freepik/Divulgação)

Julho Turquesa é uma campanha internacional de prevenção da Síndrome do Olho Seco, condição que afeta cerca de 40 milhões de brasileiros. A vida moderna proporcionou mais conforto e facilidades em nosso dia a dia, graças à tecnologia, mas também aumentou a incidência da Disfunção Lacrimal, outra forma como a doença é designada.

O tempo maior na frente das telas faz com que as pessoas se esqueçam de fazer algo bem simples: piscar, é o que explica Leonardo Gontijo, oftalmologista do Instituto de Olhos Minas Gerais (IOMG). Piscar menos acarreta a produção insuficiente de lágrimas. Entretanto, existem outros fatores que prejudicam a formação de lágrimas ou interferem na qualidade delas, que passam a evaporar rapidamente.

De acordo com o especialista, são eles: menopausa, exposição ambiental (poluição, vento, ar-condicionado e o clima seco, característico do outono/inverno brasileiro), lentes de contato, medicamentos descongestionantes, anti-histamínicos, tranquilizantes, diuréticos, benzodiazepinas, analgésicos, anticonceptivos, antidepressivos, e doenças do sistema imunológico, como lúpus e artrite reumatoide.

"Como consequência, os pacientes têm aquela sensação de grão de areia nos olhos, ardência ou queimação, coceiras constantes, sensibilidade à luz, olhos ressecados ao acordar, visão embaçada e facilidade para contrair inflamações oculares", esclarece Leonardo.

O oftalmologista ressalta que a Síndrome do Olho Seco impacta na saúde ocular e na qualidade de vida, portanto merece atenção. Além das abordagens para tratar o olho seco, como uso de lubrificantes oculares, luz pulsada e lentes esclerais, o médico listou alguns cuidados básicos, confira:

Não esfregar os olhos

Não levar as mãos sujas aos olhos

Investir em um umidificador de ambiente

Usar óculos de sol com proteção UVA e UVB

Aplicar colírios somente prescritos pelo médico

Lembrar-se de piscar mais

Enquanto utilizar alguma tela, procure fazer pausas

"Durante os banhos e na higiene diária, evite a entrada de água nos olhos, assim como saunas, principalmente a vapor, porque a água remove dos olhos uma lágrima de qualidade ainda que baixa, substituindo-a por algo ainda menos eficiente, como lubrificante", finaliza Gontijo.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Diogo Finelli.