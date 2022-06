Pesquisadores analisam aspectos que afetam a nitidez dos olhos

(foto: cocoparisienne/Pixabay)

A acuidade da visão - clareza e nitidez -pode estar associada ao tamanho do córtex visual primário e à quantidade de tecido cerebral que cada pessoa dedica ao processamento de informações visuais, mostrou um estudo publicado na revista Nature Communications. Segundo os autores, neurocientistas, a descoberta revela uma nova ligação entre esta estrutura do cérebro, também chamada de V1, e o comportamento."Descobrimos que podemos prever o quão bem alguém pode ver com base na estrutura única de seu córtex visual primário", explicou, em nota, o principal autor, Marc Himmelberg, pesquisador de pós-doutorado no Centro de Ciência Neural e Departamento de Psicologia da Universidade de Nova York. "Ao mostrar que a variação individual na estrutura do cérebro visual humano está ligada à variação no funcionamento visual, podemos entender melhor o que está por trás das diferenças em como as pessoas percebem e interagem com seu ambiente visual."Segundo Himmelberg, assim como acontece com as impressões digitais, as saliências e sulcos na superfície do cérebro de cada pessoa são únicos. Porém o significado dessas diferenças não é totalmente compreendido, especialmente quando se trata de seu impacto no comportamento.O V1 é organizado em um mapa da imagem projetada do olho. Mas, como muitas cartografias, é distorcido,com algumas partes da imagem ampliadas em comparação com outras. "O mapa mantém algum grau de precisão, mas amplia regiões que provavelmente serão de interesse mais amplo. Da mesma forma, o V1 aumenta o centro da imagem que vemos - ou seja, onde nossos olhos estão se fixando - em relação à periferia", diz Himmelberg.Usando ressonância magnética funcional (fMRI), os cientistas mapearam o tamanho do córtex visual de 29 pessoas. Eles também mediram a quantidade de tecido do V1 que os participantes dedicaram ao processamento de informações visuais de diferentes locais em seu campo de visão - à esquerda, direita, acima e abaixo de um determinado ponto. Outros testes para avaliar a acuidade visual também foram feitos. "Quanto mais área de superfície local V1 for dedicada à codificação de um local específico, melhor será a visão naquele local", explicou a coautora, Marisa Carrasco. "Nossas descobertas mostram que as diferenças na percepção visual estão inextricavelmente ligadas a diferenças na estrutura do córtex visual primário no cérebro".A neuroftalmologista Tatiana Leão Vanini, do CBV - Hospital de Olhos, destaca que a região cerebral citada no estudo (V1-córtex visual primário) corresponde a apenas uma das regiões do impulso nervoso que gera a visão. Outras áreas, como os lobos parietal e temporal, diz, também têm implicação na acuidade, assim como a estrutura da córnea, do globo ocular etc."Portanto, mais fatores devem ser verificados antes de se afirmar que isso representa de fato uma boa visão", diz a neuroftalmologista. "É como se nossos olhos fossem uma máquina fotográfica que capta a imagem, e as regiões cerebrais responsáveis pela visão quem revela essa imagem. De nada adiantaria um bom estúdio fotográfico de revelação se a máquina não tiver uma excelente resolução. Isso tudo deve ser levado em conta quando queremos caracterizar uma melhor visão ou capacidade visual, como citada no estudo."