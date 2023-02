Carnaval: dicas para cuidar da saúde íntima durante os dias de folia

Carnaval e bem-estar: saiba aproveitar, se divertir, mas com saúde e cuidado (foto: Dimitris Vetsikas por Pixabay ) Sinônimo de agito e diversão, o carnaval está chegando e, com ele, a programação intensa de viagens, festas e bloquinhos carnavalescos também se aproxima. No entanto, ainda que a festa seja um momento repleto de alegria e curtição, a festividade requer uma atenção maior em relação a saúde, principalmente para as mulheres. “Além de ocorrer no verão, a estação mais quente do ano, quando a proliferação de fungos e bactérias íntimas é maior, por si só, a data também é um alerta para o contágio e disseminação das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)”, adverte a médica Evelyn Prete, ginecologista e obstetra.





1 - Se for utilizar o banheiro químico, tenha cautela





“



Leia também:



Segundo a médica, caso o banheiro químico seja a única opção, a recomendação é evitar, ao máximo, sentar no vaso sanitário e sempre levar na bolsa álcool em gel, toalhas higiênicas e, até mesmo, acessórios específicos para urinar em pé, como o urinol feminino. Durante o carnaval e, em especial, nos bloquinhos de rua, é comum ingerir mais líquido ao longo do dia, sendo inevitável visitar o toillet com mais frequência. No entanto, a maioria das festas e blocos carnavalescos ocorrem nas ruas e/ou em espaços amplos, o que dificulta o acesso ao banheiro. Segurar o xixi por muito tempo propicia o desenvolvimento de infecções do trato urinário. Além disso, nesta época, é comum a utilização de banheiros químicos, os quais não dispõem de higienização adequada pela infraestrutura e volumosa utilização”, discorre Evelyn.Leia também: Como manter a energia durante o carnaval e se livrar da ressaca. Segundo a médica, caso o banheiro químico seja a única opção, a recomendação é evitar, ao máximo, sentar no vaso sanitário e sempre levar na bolsa álcool em gel, toalhas higiênicas e, até mesmo, acessórios específicos para urinar em pé, como o urinol feminino.

2 - Evite fantasias apertadas e desconfortáveis

Arrumar-se para as festas e bloquinhos de carnaval é uma das atividades mais empolgantes para as foliãs, porém, é preciso tomar algumas precauções para aproveitar a festa com mais conforto.



“Outro cuidado que não pode ser esquecido é a escolha de roupas leves e largas na hora de montar o look. Shorts, saias e calças mais justas abafam a região íntima, proporcionando o ambiente ideal para a proliferação de fungos e bactérias, principalmente, quando usados por um longo período”, explica a médica.

3 - Não compartilhe roupas íntimas

Ginecologista e obstetra, Evelyn Prete, avisa que segurar o xixi por muito tempo propicia o desenvolvimento de infecções do trato urinário, mas cuidado com os banheiros químicos (foto: Arquivo Pessoal)



“As roupas podem ser poderosos vetores para a transmissão de fungos e bactérias, que são responsáveis por diversas doenças, como vaginose bacteriana, candidíase vaginal, cervicite, entre outras. Por isso, deve-se sempre utilizar peças próprias, principalmente, as que possuem contato direto com a vulva, como calcinhas, biquínis e maiôs, para evitar a transmissão e contaminação”, explica Prete.



Leia também:

A ginecologista faz um alerta, também, para a utilização de peças molhadas por muito tempo, sendo ideal ter sempre à disposição trajes secos para a troca. Por mais que o hábito de emprestar roupas seja mais comum entre as mulheres, principalmente nas viagens, durante o carnaval, deve-se evitar essa prática, principalmente com peças íntimas.“As roupas podem ser poderosos vetores para a transmissão de fungos e bactérias, que são responsáveis por diversas doenças, como vaginose bacteriana, candidíase vaginal, cervicite, entre outras. Por isso, deve-se sempre utilizar peças próprias, principalmente, as que possuem contato direto com a vulva, como calcinhas, biquínis e maiôs, para evitar a transmissão e contaminação”, explica Prete.Leia também: Saiba como curar as ressacas física e moral depois do carnaval.

A ginecologista faz um alerta, também, para a utilização de peças molhadas por muito tempo, sendo ideal ter sempre à disposição trajes secos para a troca.

4 - Cuidados redobrados com a higiene íntima

Como abordado acima, a região íntima feminina é mais propensa para a proliferação de fungos e bactérias, em decorrência de ser um ambiente quente e úmido. Dessa maneira, o cuidado com os hábitos de higiene devem ser redobrados, especialmente, nos dias de folia e calor.



“Busque sempre fazer uso de sabonetes neutros e produtos próprios para a vulva. Além disso, ao lavar as calcinhas, biquínis e maiôs, peças que ficam em contato direto com a região íntima, também é aconselhável a utilização de produtos específicos e próprios para essa finalidade”, sugere a médica.

5. Menstruação no carnaval: como lidar?





“Neste caso, tanto o absorvente interno como o externo podem ser prejudiciais para a saúde vaginal nos dias mais quentes e, sobretudo, para quem for à praia ou piscina, em decorrência do abafamento e retenção da umidade, além da necessidade das trocas recorrentes”, aconselha. Segundo ela, optar por coletores menstruais, calcinhas e biquínis absorventes, que possuem o material adequado, são as melhores opções para aproveitar os dias de sol e folia sem crise. Outro ponto de atenção e desconforto para muitas mulheres, ainda mais em dias de festa e visitas às praias e piscinas, é a menstruação . Se você estiver “naqueles dias” durante o carnaval, a ginecologista aconselha redobrar os cuidados íntimos.“Neste caso, tanto o absorvente interno como o externo podem ser prejudiciais para a saúde vaginal nos dias mais quentes e, sobretudo, para quem for à praia ou piscina, em decorrência do abafamento e retenção da umidade, além da necessidade das trocas recorrentes”, aconselha. Segundo ela, optar por coletores menstruais, calcinhas e biquínis absorventes, que possuem o material adequado, são as melhores opções para aproveitar os dias de sol e folia sem crise.

6 - Proteja-se sempre.

Mesmo que o carnaval seja uma época propícia para conhecer novas pessoas e ter experiências memoráveis, a prevenção e o autocuidado devem ser levados a sério em qualquer época do ano.



“Ainda que muitas mulheres façam o uso de métodos contraceptivos para evitar uma gravidez indesejada, como pílulas, DIU, entre outros, o preservativo é o único método anticoncepcional que previne doenças e infecções sexualmente transmissíveis”, ressalta a ginecologista.



Outra dica é preferir lubrificantes à base de água, que é próprio para uso feminino, visto que outros produtos à base de silicone podem causar inflamações e corrimentos. “O Carnaval é uma das melhores épocas do ano para se divertir, porém, é preciso saber como se proteger apropriadamente para, assim, aproveitar a data com segurança e ser dores de cabeça depois”, finaliza Evelyn.