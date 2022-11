Cuidados que as mulheres devem ter com a saúde íntima no calor

Quando estiver na praia ou na piscina, procure ficar o menor tempo possível com as peças molhadas (foto: Victoria Model/Pixabay )





Atenção ainda maior nos dias de menstruação

Evelyn Prete, ginecologista e obstetra, avisa que cuidar bem da higiene íntima é fundamental para manter a região limpa e livre de micro-organismos indesejados



Segundo a ginecologista, optar por coletores menstruais e biquínis absorventes, que têm o material adequado, são as melhores opções para aproveitar os dias de sol sem crise. Outro ponto de atenção que gera desconforto para muitas mulheres e, principalmente, no uso de roupas de banho, é a menstruação . Para quem estiver “naqueles dias”, a ginecologista faz um alerta para redobrar, ainda mais, os cuidados íntimos. “Neste caso, tanto o absorvente interno como o externo podem ser prejudiciais para a saúde vaginal nos dias mais quentes e, sobretudo, para quem for à praia ou piscina em decorrência do abafamento e retenção da umidade".Leia também: Harmonização íntima: quais os benefícios para a saúde da mulher? Segundo a ginecologista, optar por coletores menstruais e biquínis absorventes, que têm o material adequado, são as melhores opções para aproveitar os dias de sol sem crise.





Para ajudar, a ginecologista Evelyn Prete elenca os principais cuidados íntimos para as mulheres aproveitarem o calor com saúde e bem-estar.





1. Hidrate-se

Benéfica para o organismo como um todo, a água tem papel importante na prevenção de algumas doenças e infecções. “Além da hidratação, a água ajuda a expelir as bactérias presentes na uretra e na bexiga. Sendo uma ótima aliada para evitar algumas patologias como infecção urinária e cistite”, conta a médica que é especialista em medicina fetal.





2. Roupas molhadas

Ambientes e tecidos úmidos favorecem a proliferação de fungos e bactérias. “Quando estiver na praia ou na piscina, procure ficar o menor tempo possível com as peças molhadas. Isso vale também para calcinha que, às vezes, pode ficar úmida devido ao um corrimento ou menstruação”. Segundo a ginecologista, nesses casos, o recomendável é fazer a higiene íntima e trocar a peça de roupa.





3. Higiene adequada

“Cuidar bem da higiene íntima é fundamental para manter a região limpa e livre de micro-organismos indesejados. Sabonetes neutros e próprios para a região íntima são mais mais recomendados durante o banho”, aconselha a médica. Segundo ela, os produtos utilizados para lavar calcinhas e biquínis também devem seguir alguns cuidados, como evitar o uso de alvejantes e amaciantes e deixar secar em local seco e arejado.





4. Tecidos leves e frescos

Para os dias mais quentes, a médica recomenda optar por peças íntimas de algodão e evitar tecidos sintéticos como náilon e renda, visto que esses materiais dificultam ainda mais a transpiração. “Além das peças íntimas, durante as altas temperaturas opte por roupas que ajudam a arejar a região íntima, como vestidos e saias”, recomenda a ginecologista.





5. Dormir sem calcinha

De acordo com a médica, além de todos os cuidados citados acima, abandonar a calcinha na hora de dormir é um poderoso hábito para ser colocado em prática não só no em dias quentes, mas em todas as estações do ano. “Aproveite a hora de dormir para arejar a região íntima, essa é uma ótima forma de melhorar a saúde e evitar possíveis intercorrências", recomenda.







A época mais quente do ano ainda chegou, o verão desembarcará por aqui em 21 de dezembro. No entanto, as altas temperaturas da primavera também são convidativas para idas à praia, cachoeira e piscina. Para as mulheres, o calor requer atenção ainda maior com a saúde íntima. “A transpiração corporal aumenta e a região íntima fica mais abafada pelo uso das roupas, o que aumenta as chances de proliferação de alguns fungos e bactérias. O crescimento desses microorganismos se agrava também, ao utilizar peças íntimas molhadas e/ou muito justas", alerta Evelyn Prete, ginecologista e obstetra.