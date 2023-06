Poderes da mente: dicas de como utilizar a capacidade a seu favor

683

Thais Galassi frisa que a mudança de chave para a criação de pensamentos positivos não é destino, mas uma jornada de conhecimento e crescimento (foto: Arquivo Pessoal)

A procura por ferramentas que auxiliam no autoconhecimento ganha espaço nos últimos anos, assim como o aumento por interesses relacionados à saúde mental . Isso aconteceu principalmente depois da pandemia da COVID-19. Os impactos sociais do isolamento e das perdas causadas pela doença trouxeram à tona emoções e sensações que, até então, eram desconhecidas ou deixadas de lado por não serem tratadas como prioridades.Como diz a citação latina, que em tradução livre significa, a importância de entender e cultivar a saúde da mente é tão importante quanto a esfera física do corpo. A especialista em mindset Thais Galassi lista dicas para quem deseja conhecer e entender mais sobre o poder que a mente exerce na vida e no cotidiano de cada ser humano."A autoconsciência é o começo de tudo. Precisamos ter mais consciência dos nossos pensamentos e entendê-los, uma vez que, através dessa prática, podemos aprender a compreender as emoções e conseguimos transformá-las em padrões de comportamento", comenta Thais.Segundo Thais, é necessário conhecer e entender as origens dos pensamentos que são criados, se são realistas ou apenas criados pelo medo . "Uma vez que se conhece e entende de onde estão vindo esses pensamentos, os transformando em positivos, é possível criar um mindset e uma realidade mais feliz", complementa. Ser grato pelas pequenas coisas nos ajuda a treinar nossa mente para concentrar no positivo". Para a instrutora de inteligência emocional , é fácil ser grato por grandes coisas, mas treinar a mente para ser grato pelas pequenas é um passo importante para quem deseja uma mudança positiva no comportamento.Conforme Thais, colocar na rotina alguns exercícios como praticar a atenção plena e a meditação , conhecendo as técnicas de respirações conscientes, buscando novas experiências, realizando coisas novas, ativando a capacidade do sistema nervoso central de adaptar-se e moldar-se a novas situações, e estar longe de espaços e pessoas negativas, são algumas das atividades que ajudam a ressignificar as emoções e trabalhar o autoconhecimento."Todos os dias é importante avaliar o crescimento e perceber onde é possível ajustar para chegar nos resultados desejados. A transformação mental é um processo que leva tempo e precisa ser contínuo. Seja gentil consigo mesmo e esteja disposto a evoluir todos os dias", complementa. Para Thais, as mudanças que a transformação da consciência traz podem ser sentidas em diferentes aspectos da vida. "Quando a gente consegue ter consciência daquilo que a gente pensa, do nosso padrão mental, das nossas crenças, nós paramos de olhar para fora e mergulhamos no nosso interior. Assim, ao adquirir essa autoconsciência, começamos a curar o nosso passado e a mudar a nossa qualidade dos pensamentos. Isso acontece porque, ao praticar os exercícios, o corpo já sente e entende esses novos pensamentos como reais", aponta.A escritora dosfrisa que a mudança de chave para a criação de pensamentos positivos não é destino, mas uma jornada de conhecimento e crescimento, que requer paciência e dedicação para ser construído.