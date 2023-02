Motivação e autoconhecimento

A escritora explica que a dor e o estresse que acometem muitas pessoas no mundo podem ser reduzidos por meio da mudança de hábitos (foto: Elaine Carlsson Cury/Divulgação)



A missão de vida da professora aposentada Heloiza Ronzani, mentora, consultora e palestrante de autodesenvolvimento e de desenvolvimento humano, sempre foi ajudar as pessoas a despertar o próprio potencial interior, desenvolvendo autoconfiança para serem mais felizes. Com esse intuito, escreveu, em parceria com seu marido, Dwight Ronzani, o livro “Força interior: única fonte de realização possível – Decida que precisa mudar, eleve sua autoconfiança e seja a pessoa que nasceu para ser”, recém-publicado pela editora Gente.

“Minha maior intenção ao escrever o livro foi compartilhar com o leitor diferentes situações inspiradoras, promovendo um aprendizado não apenas teórico, como também prático e realizador”, afirma Heloiza. De fato, sua obra é prática porque, após o término de cada capítulo, há atividades para que os leitores exercitem o que aprenderam da leitura.

Heloiza conta que desde jovem já se preocupava e se comovia com o fato de que muitas pessoas, mesmo com um rico potencial, arrastavam-se na vida, sujeitando-se a uma existência acanhada e lastimável. Para a autora, ninguém deve se contentar com esse tipo de vida, almejando sempre buscar a plenitude. Nesse sentido, é necessário, segundo ela, a prática do autoconhecimento para compreender limitações e forças, ampliando possibilidades em busca de um novo formato de vida e mentalidade.

Professora de escola pública, lecionando para adolescentes, a quem via como inspiração e desafio, Heloiza formou um grupo com jovens interessados em se tornarem estudantes mais centrados. O intuito era de que, por meio do autoconhecimento, eles compreendessem melhor suas potencialidades, passassem a acreditar mais em si mesmos e melhorassem seus resultados escolares.

E o objetivo foi alcançado. De acordo com a autora, os alunos que perseveraram conquistaram os resultados que buscavam, ligados diretamente à aprovação no período escolar, mas, acima de tudo, adquiriram uma nova postura diante da vida. “Eles entenderam que dentro de si estava o grande potencial, disponível para ser ativado a qualquer momento. É o que denominamos de força interior”, declara.





DOR CRÔNICA Com o livro, Heloiza pretende alcançar muito mais adolescentes com seus ensinamentos, e não apenas eles, mas todas as pessoas que necessitam ser motivadas para aprender a se valorizar e alcançar o seu real e verdadeiro potencial. Por isso, no primeiro capítulo do livro, a autora faz um pedido a quem busca a obra como fonte de inspiração e motivação: “Não deixe a dor crônica dominar você”.

A escritora explica que a dor e o estresse que acometem muitas pessoas no mundo podem ser reduzidos por meio da mudança de hábitos. Conforme ela, a fim de buscar alívio para a frustração que leva à desmotivação, o ser humano necessita “colocar a autoconsciência em prática para perceber que o problema maior não está nos outros, mas em nós, que o carregamos de maneira inadequada”. Assim, Heloiza destaca a importância de pensar e agir de forma positiva para enfraquecer, vencer e superar as dores.

A autora busca explicar a fonte da insatisfação que acomete boa parte da população mundial. Segundo Heloiza, uma das causas está relacionada à aceleração do processo de crescimento mundial, arraigada à globalização.

Ela também se debruça mais profundamente na força do autoconhecimento, fundamental à vida humana. “Ao procurarmos conhecer e entender os porquês, desenvolver a capacidade de olhar para dentro e valorizar virtudes e dons, podemos alcançar uma vida mais leve e realizada, implementando nosso propósito”, garante. Heloiza afirma que vale a pena investir no autoconhecimento para combater o desânimo e a fraqueza que minam qualquer empreitada. A escritora ressalta ainda a importância da autoestima para obter mais confiança nos valores, crenças e potencial interno.

No decorrer da obra, ela fala sobre a importância da autoconfiança, sentimento que “leva a pessoa a crer na própria potencialidade, capacitando-a com disposição para tentar coisas novas e enfrentar sem temores os desafios da existência”. O último conselho de Heloiza é sobre a necessidade de ter grande zelo antes da utilização das palavras. “Elas têm superpoder. Aprimore seu vocabulário e aprimorará sua vida.”

(foto: Editora Gente/Reprodução )

Título: “Força interior: a única fonte

de realização possível”

Autores: Heloiza Ronzani e

Dwight Ronzani

Páginas: 208

Preço de capa: R$ 59,90

Preço e-book: R$ 41,90

Editora: Gente Autoridade