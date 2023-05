Arte e saúde mental: atividades artísticas ajudam a melhorar o bem-estar

683

A ideia de que a arte pode beneficiar o bem-estar mental é algo que muitos compreendem instintivamente, mas podem esquecer, principalmente quando se afastam das atividades que gostavam na infância, como dançar, escrever, desenhar... (foto: Juraj Varga/ Pixabay) Frank Clark, um estudante de medicina que pretendia se tornar psiquiatra, começou a escrever seu primeiro poema enquanto enfrentava a depressão. Ele procurava diversas formas de combater seu estado emocional, como corrida, terapia , medicação e fé religiosa. Ao descobrir a poesia, percebeu uma melhora em seu humor e encontrou o elemento que faltava em seu 'quebra-cabeça de bem-estar'. Atualmente, Clark atende pacientes como psiquiatra em Greer, Carolina do Sul.





James S. Gordon, psiquiatra e fundador do The Center for Mind-Body Medicine, desenvolveu a 'técnica dos três desenhos', descrita no livro 'Your Brain on Art: How the Arts Transform Us'. Ele defende que a arte nos ajuda a compreender o que está acontecendo conosco e o que devemos fazer com isso. A técnica consiste em fazer três desenhos simples: um de si mesmo, outro com o maior problema enfrentado e, por fim, um mostrando a resolução do problema. Esse exercício auxilia na autodescoberta e no processamento da própria cura.

Estudos sugerem que colorir livros para adultos pode ajudar a aliviar a ansiedade. Susan Albers, psicóloga clínica na Cleveland Clinic e autora de '50 Ways to Soothe Yourself Without Food', afirma que colorir é como 'tirar miniférias mentais', pois, ao concentrar-se na textura do papel e escolher cores, é possível afastar distrações e focar no momento presente.





Ouvir música, tocar instrumentos ou cantar também são atividades benéficas para a saúde mental, segundo pesquisas. Um estudo de 2022 entrevistou mais de 650 pessoas de diferentes faixas etárias, que classificaram as atividades artísticas que as ajudaram a se sentir melhor durante os lockdowns da pandemia de 2020. Cantar foi considerado uma das melhores atividades por todos os grupos etários, pois reduz os níveis de cortisol, hormônio liberado em situações de estresse.

Frank Clark continua a escrever poesia desde sua formação médica e aconselha aqueles interessados a tentar. Ele sugere começar com um haicai simples e compartilhar seus poemas com amigos. Um artigo de 2020 publicado no Journal of Medical Humanities destaca o poder de cura da poesia e sugere ler um poema por semana, compartilhar com amigos ou escrever livremente sobre memórias, ideias, preocupações ou esperanças como primeiros passos para experimentar os benefícios da poesia.