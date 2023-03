Livro reforça a importância do bem-estar coletivo

Juliano Pozati diz que as pessoas que aprendem a se conectar com a espiritualidade podem descobrir talentos naturais, utilizando-os em prol da coletividade (foto: Citadel Editora)



Publicitário, espiritualista, empreendedor e escritor, Juliano Pozati, autor do livro “Exoconsciência” se define como “meio hippie, meio bruxo e meio doido”. Comunicador social por formação, ele ficou conhecido por ser produtor de documentários populares como “Data Limite segundo Chico Xavier” (2014), “No meio de nós” (2016) e “Quando lembro de Chico” (2018).

Após se aprofundar na história do médium, Pozati também começou a focar na própria espiritualidade e a estudar sobre o assunto. Foi assim que fundou o Círculo, uma escola filosófica que trata da exoconsciência e auxilia pessoas a aprimorarem seus potenciais e habilidades em busca do bem-estar coletivo.

Na instituição, há cursos, oficinas, mentorias, atividades de educação corporativa, congressos e outros eventos. “Falo de espiritualidade sem igrejises e de filosofia sem brisa”, costuma dizer o escritor sobre seu trabalho no Círculo.

Segundo Pozati, o objetivo é expandir a mente humana. Alinhado a esse propósito, ele lançou o livro Exoconsciência, nome também dado ao método em que ensina a trilhar o caminho para a verdadeira vocação cósmica da humanidade.

Na obra, publicada pela Citadel Editora, o escritor lança um olhar para o inconsciente. Em um mundo guiado pela objetividade e pela velocidade excessiva das informações, Pozati faz o percurso inverso: auxilia o público a olhar para dentro de si para, somente depois, compreender que rumo deve seguir na vida.





CONEXÃO Para o autor, a exoconsciência é uma forma de alcançar autoconhecimento: as pessoas que aprimoram sua conexão com a espiritualidade podem descobrir seus talentos naturais e utilizá-los em prol do bem-estar coletivo. A partir dessa visão para o todo, denominada de “cocriação”, Pozati explica como é possível alinhar missão individual, coletividade, empreendedorismo e sustentabilidade.

“Quando alguém está usando um talento natural e tem autoconsciência dele, é como se tivesse o alvará do Universo para ser quem é, para fazer aquilo que mais o energiza, e, nesse sentido, esse alvará do Universo o colocará no seu lugar de pertencimento”, escreve em um trecho da obra.

Na publicação, o autor ainda ressalta a importância do compromisso com a vocação e mostra os benefícios da transformação espiritual. A obra busca apresentar um sentido para a vida e para as conexões humanas em um mundo onde o colapso emocional está cada vez mais no centro das discussões.

Além de “Exoconsciência”, o autor escreveu os livros “Data limite segundo Chico Xavier" e “No Meio de Nós”.

(foto: Citadel Editora)

Serviço

Título: Exoconsciência

Autor: Juliano Pozati

Editora: Citadel

Páginas: 192

Preço: R$ 59,90

Onde comprar: Amazon