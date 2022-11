Digital week: especialistas debatem o poder dos dados sobre o bem-estar

O primeiro tema abordado, no dia 7, às 11h, é sobre o poder dos dados sobre o bem-estar: exercícios, nutrição e prevenção. Quer saber como os dados podem te ajudar a ser mais saudável? Na primeira live da #DigitalWeek 2022, será abordada a relação entre tecnologia e saúde, com o foco na promoção de um ambiente digital atrelado a iniciativas de bem-estar. Neste link as pessoas vão acompanhar o debate com participação do diretor do Sistema de Saúde do Hospital Israelista Albert Einstein, Eliézer Silva, a CEO da Nestlé Health Science, Monica Meale, a CEO da Gympass no Brasil, Priscila Siqueira, o sócio da PwC Brasil, Bruno Porto, e o sócio da Strategy & Brasil, Jacques Moszkowicz.