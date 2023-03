Mater Dei inaugura espaço dedicado à saúde, bem-estar e performance

Espaço Saúde, no Mater Dei (foto: Mater Dei/Divulgação )





A Rede Mater Dei de Saúde inaugurou, nessa terça (21), um novo espaço no Hospital Mater Dei Santo Agostinho, visando a promoção de saúde, bem-estar, performance e aumento da qualidade de vida, em um único lugar.



De acordo com o presidente da Rede Mater Dei de Saúde, Henrique Salvador, o cliente terá um espaço que vai cuidar de sua saúde, seja para orientá-lo em práticas cientificamente comprovadas no aumento da longevidade saudável, como atividade física, até no tratamento de doenças crônicas, que inseridas em linhas de cuidados multidisciplinares e integradas levam a melhor qualidade de vida e melhores resultados clínicos. No 6º andar, do bloco I, passa a funcionar o Espaço Saúde Mater Dei - Prevenção, Bem-Estar e Performance.



"Esse espaço faz parte da estratégia da Rede Mater Dei de ser uma solução de saúde para nossos clientes, em todas as fases da vida. Vai além da doença. Um modelo integral e integrado. Vários locais do mundo hoje buscam essa solução. Sabemos que o paciente engajado e dentro de um sistema que privilegie a educação e estimule bons hábitos de saúde, é o mais eficiente, com mais qualidade assistencial e melhores resultados clínicos e assistenciais", destaca Henrique Salvador.





No Espaço Saúde Mater Dei Prevenção, Bem-Estar e Performance, o paciente terá acesso a um serviço integrado e personalizado de medicina preventiva, medicina do esporte, medicina da dor, medicina do sono, medicina hiperbárica e Centro de Feridas. Avaliados de forma personalizada, esses serviços permitem uma otimização do resultado com melhor performance do paciente em virtude do tratamento direcionado para o foco principal e com os médicos de diversos serviços integrados em prol de um melhor resultado.





No local, a equipe multidisciplinar vai intermediar os agendamentos de forma a garantir o cumprimento do plano de cuidados proposto para o paciente no tempo determinado pelo médico responsável. Há ainda a opção de contratação de produtos personalizados como: checape esportivo com avaliações de cardiologia do esporte, nutrição esportiva, medicina do sono e fisioterapia. Exames como ecocardiograma, revisão laboratorial, teste cardiopulmonar de exercício, calorimetria indireta e densitometria óssea de corpo inteiro.

Câmara Hiperbárica (foto: Mater Dei/Divulgação )





No segmento do emagrecimento saudável, avaliações endocrinologia, nutrição esportiva, exercício para otimização da prescrição do exercício, calorimetria indireta e bioimpedância, dentre outros. São especialistas diversos como ortopedista do esporte, fisioterapeuta, especialista de dor e medicina hiperbárica, médico do esporte, nutricionista, médico do sono, que poderão conversar entre si sobre os pacientes.





Na parte de projeto corrida e triatlo, o paciente fará uma avaliação de um médico do esporte, nutricionista e fisioterapeuta, de acordo com o planejamento da periodização além de sessões de hiperbárica planejadas junto ao especialista para potencializar a recuperação ao longo do ciclo. O paciente terá não só o suporte individualizado para melhoria do condicionamento físico, mas de hábitos alimentares, padrão do sono, redução de dor, controle de doenças crônicas, avaliação de marca e pisada, terapia regenerativa, melhora da respiração nasal, tratamento de bruxismo etc.

Filosofia será levada para outras unidades

A filosofia e a cultura da Rede Mater Dei estão sendo levadas para as novas unidades. "Para nós, mais do que um amontoado de hospitais, queremos ser Mater Dei, aonde formos. Um grande trabalho de disseminação de nossa cultura já está ocorrendo em todas as unidades - e a nossa cultura implica em fazer bem-feito, com segurança e qualidade, calor humano, com gente que faz a diferença, levando a resultados positivos para todos, principalmente o paciente que está sempre no centro de nossas atenções", comenta Henrique Salvador.





Ele ressalta que o Mater Dei já tem um espaço chamado Mais Saúde, onde há toda uma linha de cuidado do diabetes, do idoso dentre outras. Por meio de um sistema de governança clínica robusta - com indicadores de desfecho de cada linha, os resultados clínicos dos pacientes são acompanhados. "Podemos dizer com segurança que somos uma Rede de Saúde com resultados excelentes - pois procuramos a melhor evidência da literatura e procuramos ser iguais ou melhores do que os resultados preconizados mundialmente. No Mater Dei não aceitamos o resultado mediano, a excelência em tudo o que fazemos é nosso objetivo em todas as nossas ações", explica.