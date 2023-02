Carnaval: como cuidar da saúde das pernas

Conheça os cuidados necessários para não prejudicar o bem-estar das pernas durante os dias de folia (foto: Wikinger2017/ Pixabay ) A maior festividade cultural do país está chegando, são quatro dias de festa, mas para alguns foliões pode durar ainda mais. O carnaval é um período em que as pernas são bem exigidas, pular, dançar e ficar horas em pé pode ser prejudicial para a saúde dos membros inferiores. É possível que apareçam sintomas relacionados a problemas vasculares, agravamento e aparecimento de varizes.





As mulheres tendem a ser as maiores vítimas de dores nas pernas durante esse período,visto que usam saltos, calçados mais apertados, costumam dançar mais e incômodos podem surgir pelo desgaste físico nesse período.



A cirurgiã complementa que o melhor calçado para curtir os dias de carnaval, é o tênis. “O uso de salto alto, pode contribuir para aparecimento de dores nas pernas, além de contribuir para aparecimento de varizes se usados constantemente e devem ser evitados. O importante é saber que o exagero nunca é saudável e quanto maior for a permanência em pé , maiores serão as chances de aparecerem sintomas, principalmente em pessoas não preparadas fisicamente”, explica Livia Lyra, médica angiologista, cirurgiã vascular.A cirurgiã complementa que o melhor calçado para curtir os dias de carnaval, é o tênis.

Cuidados durante a folia

Primeiramente é importante frisar que os cuidados com o corpo não podem ser só em função do carnaval. “Tenha hábitos de vida saudáveis, boa alimentação, controle de peso, prática de exercício físico . Além de manter-se hidratado, bebendo água a todo momento”, destaca Livia Lyra.

Também é essencial controlar o consumo de bebida alcoólica, pois o excesso prejudica a recuperação do organismo. Da mesma forma, a má alimentação que se costuma ter com esses períodos de festa, com excesso de sal, gordura e alimentos pró-inflamatórios, a falta de hidratação, o abuso do álcool predispõe a retenção de líquido por sobrecarregar o sistema linfático e causa inchaço nas pernas.





A médica angiologista e cirurgiã vascular alerta ser fundamental dormir bem e fazer repouso após o dia inteiro de curtição. “Mas se após todos os cuidados, a pessoa terminar o dia com câimbras, dores nas pernas e pés, pernas inchadas, deve antecipar e aumentar o período de repouso com as pernas elevadas. E com persistência dos sintomas, é recomendável a busca por um médico especialista em angiologia ou cirurgia vascular para uma consulta para avaliação e orientação”.