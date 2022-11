Como cuidar das pernas e evitar varizes para a chegada do verão

As varizes são uma das doenças vasculares mais comuns, especialmente em mulheres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 70% da população apresenta dilatação dos vasos em menor ou maior grau, mais da metade sendo do sexo feminino.

Adjaldes Ribeiro de Moraes Júnior, Cirurgião Vascular e Endovascular (foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

No verão, as varizes costumam incomodar mais, principalmente porque é a estação mais quente do ano. É quando as mulheres, que fazem parte do grupo mais afetado, usam roupas mais curtas e leves, vão mais à praia ou à piscina e se sentem desmotivadas ao fazer isso por causa do aspecto estético das pernas, prejudicado pelas veias doentes.