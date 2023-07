Cuidado: 6 misturas de produtos de limpeza que podem causar riscos à saúde

683

Só nos primeiros meses de pandemia da COVID-19, o número de intoxicações domésticas em adultos por produtos de limpeza cresceu 23,3%, segundo a Anvisa (foto: Willfried Wende/Pixabay)



A limpeza é uma parte importante da rotina doméstica e no dia a dia é comum usar uma variedade de produtos para chegar a resultados mais eficazes. Mas especialistas afirmam que é preciso cuidado, já que a mistura inadequada de produtos de limpeza pode resultar em reação química perigosa. Alguns produtos têm substâncias químicas fortes que, combinadas, podem criar gases tóxicos, vapores nocivos ou até mesmo explosões.













Pensando nisso, conheça seis misturas comuns de produtos que podem resultar em riscos graves. A orientação é de Vanessa Carvalho, especialista em química da Positiv.a, marca de produtos de limpeza e autocuidado ecológicos. Somente nos primeiros meses de pandemia da COVID-19, o número de intoxicações domésticas em adultos por produtos de limpeza cresceu 23,3%, segundo a instituição.Leia também: Entenda por que o vinagre é tão bom para limpeza. Pensando nisso, conheça seis misturas comuns de produtos que podem resultar em riscos graves. A orientação é de Vanessa Carvalho, especialista em química da Positiv.a, marca de produtos de limpeza e autocuidado ecológicos.

1 - Alvejante e amoníaco

O alvejante é um produto de limpeza comum que contém cloro, enquanto o amoníaco é encontrado em alguns produtos como limpa-vidros convencionais: "Quando esses dois produtos são misturados, eles podem criar um gás altamente tóxico chamado cloramina, que pode causar irritação nas vias respiratórias, olhos e pele. Além disso, a cloramina pode se acumular no ar e causar problemas principalmente em pessoas com condições respiratórias preexistentes”, avisa Vanessa Carvalho.

2 - Ácido e cloro

Por serem produtos altamente concentrados, demandam muito cuidado e atenção para manuseá-los, pois além de causar danos no ambiente e roupas, ao longo do tempo também podem ser prejudiciais para a saúde humana: "Essa combinação pode resultar na liberação de gás cloro, que além de causar problemas respiratórios . Também é capaz de gerar danos ao sistema nervoso central. O gás cloro é especialmente perigoso quando inalado em espaços fechados, onde a ventilação é limitada”, enfatiza Vanessa Carvalho.

3 - Água sanitária e vinagre

Para algumas pessoas, essas substâncias misturadas podem parecer comuns, mas a especialista explica o porquê a mistura não é uma boa ideia: "O vinagre tem grande quantidade de ácido acético e quando entra em contato com o hipoclorito de sódio produz cloro gasoso. O gás cloro é super agressivo para o sistema respiratório. Não é recomendável que se use os dois juntos, tampouco no mesmo local, mesmo que de forma separada”, reforça Vanessa Carvalho.

4 - Água sanitária e álcool

Algumas misturas só pelo nome dos produtos percebemos que pode ser perigoso, como é o caso dessa combinação: "O álcool, além de ser muito inflamável, apresenta um caráter ácido. Sua junção com o hipoclorito de sódio reduz as principais funções humanas, ocasionando dificuldade de respiração e queda nos batimentos cardíacos. Portanto, é uma mistura altamente prejudicial e não recomendada”, explica a especialista química.





5 - Detergente e desinfetante

Produtos comuns e de uso diário também podem parecer inofensivos, mas a mistura inadequada pode ser prejudicial: "Detergentes de uso geral normalmente são feitos à base de ativo que têm carga negativa, já os desinfetantes de uso geral à base de ativo de carga positiva, ao misturar os produtos terá uma reação química anulando os ativos. A maioria dos desinfetantes contém compostos amoníacos, ao misturar com detergente pode ocorrer a formação de gases causando intoxicação, queimaduras e alergias”, ressalta Vanessa Carvalho.



6 - Vinagre e bicarbonato de sódio

Vinagre e bicarbonato são dois produtos muito úteis e naturais, repletos de funções. Mas, quando misturados, podem se tornar inativos: "O vinagre é um composto ácido. O bicarbonato, por outro lado, é um composto básico. Assim, quando misturamos os dois, há uma anulação de suas ações. Além disso, eles também podem causar explosão em caso de recipiente fechado. Mas, separadamente, esses dois produtos são ótimos para limpeza e ideais para quem quer evitar os produtos convencionais”, alerta Vanessa Carvalho.