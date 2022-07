Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, ganha espaço dedicado ao ciclismo

(foto: CSul - Divulgação)

Nova Lima e a macrorregião de Belo Horizonte ganham, a partir deste sábado (30/7), mais um espaço em prol da qualidade de vida e do fortalecimento da cultura do ciclismo . É o Projeto Trilhas Bike Bar, centro de experiência e apoio dedicado aos aficionados pelo esporte, instalado às margens da Lagoa dos Ingleses. O espaço é fruto da parceria entre o Projeto Trilhas, a Specialized e o Projeto CSul Lagoa dos Ingleses.O projeto se integra a uma região que progressivamente se consolida como um bike park . A área já conta com mais de 40 quilômetros de trilhas de mountain bike, com características variadas e voltadas para todos os níveis de praticantes. Os percursos são abertos ao público e podem receber, além de ciclistas, quem apenas quer se aproximar da natureza.O Projeto Trilhas Bike Bar foi pensado para oferecer suporte ao desenvolvimento do mountain bike em um local com vocação para a modalidade. A ideia é aproveitar esse potencial com uma visão sustentável de uso do território."O objetivo do Projeto Trilhas é incentivar a cultura da bicicleta, ajudando na mitigação de impactos socioambientais e promovendo qualidade de vida às comunidades. A entrega desse espaço cria um ponto de referência e apoio na região da Lagoa dos Ingleses que vai impulsionar o mountain bike e consolidar todos os benefícios que esse esporte proporciona", explica Christian Wagner, que, em conjunto com Fred Lanna, é o idealizador e coordenador da iniciativa."Estamos avançando na implantação de algo inédito no estado. O desenvolvimento urbano integrado a um complexo pensado e estruturado para a promoção da vida ao ar livre, com grandes áreas verdes que servem para atividades como a prática do mountain bike. Incentivamos o bem estar da comunidade e a conservação do meio ambiente por meio do esporte. O Projeto CSul Lagoa dos Ingleses carrega essa visão e esse é um dos vários avanços que pensamos para a região", afirma Maury Bastos, presidente do Grupo CSul.O projeto abrigará também uma oficina, ponto de aluguel de bikes elétricas, banheiros e estrutura para banho, e ainda uma operação mista de lanchonete e honest market (modelo de loja em que o cliente escolhe o produto e faz o pagamento por conta própria, sem necessidade de atendente), com funcionamento ininterrupto.Também em julho foi entregue aos ciclistas uma nova trilha para treinos, simulados, competições e diversão. Foi inaugurada a Volta Completa da Sauser, construída pela Csul em parceria com o Projeto Trilhas. O novo trajeto, de 4,5 quilômetros de extensão, passando por trechos de vegetação aberta e mata fechada, se soma aos 40 quilômetros de trilhas acessíveis e abertas no local.O nome é uma homenagem ao atleta suíço Christoph Sauser, tetracampeão campeão mundial de mountain bike e frequentador da região."A Sauser é uma trilha com excelente acessibilidade e variedade. Apresenta possibilidades de circuitos diferentes, um menor e um maior, que tem a distância de um circuito de cross country olímpico. Os dois percursos possibilitam aperfeiçoamento de técnica e preparo físico, além de oferecer uma descida com flow e técnica para os amantes do enduro", define Fred Lanna.