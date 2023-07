Anvisa inlcui mais dois tratamentos contra câncer; saiba quais

683

(foto: Reprodução Ministério da Saúde))

A Agência Nacional de Saúde (ANS) incluiu dois tratamentos contra o câncer no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Com a decisão, o levomalato de cabozantinibe, medicamento utilizado contra no tratamento de câncer de tireoide avançado, refratário à radioiodoterapia, passa a ter cobertura obrigatória dos planos de saúde a partir do dia 1º de agosto deste ano. O custo de 30 comprimidos de 40mg do medicamento pode chegar a R$48 mil.

Três novas terapias

Outro tratamento incluído foi a fotovaporização de próstata a laser, procedimento considerado minimamente invasivo que busca evitar o aumento da próstata, removendo o tecido que impede o fluxo urinário e também terá cobertura obrigatória dos planos de saúde.As sugestões de incorporação ao rol da fotovaporização de próstata a laser e do levomalato de cabozantinibe foram feitas diretamente à ANS. Ambas passaram por todos os processos de avaliação da Agência, incluindo ampla participação social e criteriosa análise técnica, que utiliza metodologia de avaliação de tecnologias em saúde, à semelhança de países como Inglaterra, Canadá, Austrália e Alemanha.

Outras três novas terapias foram incluídas no rol de procedimentos, sendo a terapia com a proteína alfagalsidase para Doença de Fabry, uma monitorização da pressão arterial de cinco dias e a carboximaltose férrica, que atua no tratamento de pacientes com deficiência de ferro.



Leia também: Cientistas testam remédio polivalente contra câncer e arritmia cardíaca





O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS conta com tecnologias disponíveis aos beneficiários entre terapias, exames, procedimentos e cirurgias, atendendo às doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças (CID), da Organização Mundial da Saúde (OMS). Neste ano, a lista já teve ao menos quatro atualizações.