Entenda por que o vinagre é tão bom para limpeza

Vinagre é essencial para manutenção das casas e limpeza em geral (foto: Getty Images)

Bastou um pouco de vinagre branco, um elástico e um saco plástico. Em questão de 25 minutos, o calcário incrustado em uma torneira metálica de banheiro ficou tão amolecido que podia ser simplesmente retirado com uma escova de dentes.

Este truque faz parte de uma tendência viral nas redes sociais chamada #CleanTok. Ela envolve gurus online que compartilham truques simples com resultados satisfatórios, fazendo com que a sujeira seja retirada para revelar superfícies brilhantes.

Existem milhares de produtos de limpeza comerciais no mercado, mas muitos influenciadores preferem o vinagre. Entre desengordurar janelas e lavar morangos ou transformar banheiros, parece que não há nada que este ingrediente comum na cozinha não possa fazer.

O vinagre é usado em lavadoras de louças e de roupas e até os cientistas o usam para desinfetar laboratórios. Mas por que ele é tão versátil?

O vinagre é produzido por um processo de fermentação em duas etapas. Primeiro, carboidratos de qualquer espécie são oferecidos como alimento a células de levedura, que transformam seus açúcares em álcool e dióxido de carbono.

Por que vinagre é tão versátil? (foto: Getty Images)

O álcool é então exposto ao oxigênio e novamente fermentado, desta vez com a bactéria Acetobacter no lugar da levedura. Et voilà — o líquido alcoólico é transformado em uma mistura de água e ácido acético. Este é o mesmo fenômeno que produz o sabor ácido do vinho que esquecemos aberto por uma noite.

Mas, quando o assunto é limpeza, a propriedade mais útil do vinagre, sem dúvida, é a sua acidez — suficientemente suave para não danificar tecidos e superfícies, mas forte o suficiente para eliminar manchas e sedimentos resistentes.

O produto comum, de uso doméstico, pode ter pH de até 2,2 — cerca de 10 vezes mais ácido que a média dos refrigerantes. O vinagre comercial é o que tende a apresentar níveis de pH mais baixos, enquanto as versões caseiras chegam a cerca de 3.

Quando o vinagre é adicionado às manchas, particularmente as causadas por depósitos minerais, como calcário (restos de um material farináceo que consiste principalmente de carbonato de cálcio), o ácido ajuda na decomposição. A reação produz um sal — o acetato de cálcio, que se dissolve rapidamente em água — e dióxido de carbono.

Vinagre tem propriedade antimicrobiana (foto: Getty Images)

A outra vantagem do vinagre é sua propriedade antimicrobiana. Embora algumas bactérias altamente especializadas possam sobreviver em ambientes ácidos, a maioria dos micróbios comuns tem dificuldade de sobreviver e reproduzir-se nessas condições.

A produção de picles, por exemplo, é um método antigo de preservar alimentos, criando um ambiente inóspito para as bactérias usando sal e vinagre. A limpeza com vinagre segue essa mesma lógica.

Pesquisas demonstraram que o produto pode matar uma série de patógenos, incluindo E. coli. O vinagre já foi considerado eficaz para inúmeros usos, desde limpar dentaduras até desinfetar frutas e verduras.

Outro truque de limpeza popular é aplicar vinagre a uma superfície que precisa ser limpa, polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio e deixar a mistura formar espuma. É o mesmo truque usado para produzir a "lava" de vulcões em projetos escolares.

Neste caso, a reação produz água e bolhas de dióxido de carbono, que interagem para ajudar a decompor fisicamente a sujeira.

Por ser uma base, o bicarbonato de sódio reage com o ácido e também é útil para retirar manchas e gordura, fazendo com que as moléculas orgânicas fiquem mais solúveis em água.

Mistura de vinagre com bicarbonato de sódio interage para ajudar a decompor sujeira (foto: Getty Images)

Mas existe uma situação em que o vinagre nunca deve ser usado: certos tipos de pedras.

Aplicar vinagre a pisos, bancadas ou telhas de calcário, travertino ou ônix irá reproduzir a reação com bicarbonato de sódio, já que essas rochas contêm carbonato de cálcio, que também é uma base. Quando o ácido acético do vinagre começar a trabalhar, a superfície da pedra ficará bem limpa, mas cheia de buracos.

Posso limpar produtos eletrônicos com vinagre?

O vinagre não é recomendado para limpar o interior de produtos eletrônicos porque é um líquido ácido que pode corroer partes metálicas.

Mas o lado externo de laptops e outros tipos de computadores desligados pode ser limpo com segurança, esfregando um tecido de microfibra pulverizado com uma mistura de água destilada e vinagre. Pulverize o pano e não o equipamento, que não deve ser ligado nem colocado de volta na tomada até que tudo esteja bem seco.

Você pode usar esta técnica para limpar as próprias telas dos laptops e telefones celulares — que, normalmente, não aceitam produtos de limpeza mais agressivos ou que contenham álcool. Mas as impurezas do vinagre, que consistem principalmente de água não destilada, podem causar problemas se o produto for aplicado em placas de circuito impresso.

Limpar produtos eletrônicos com vinagre exige cuidado (foto: Getty Images)

Um campo em que o vinagre é essencial é o reparo de câmeras de filmagem.

Câmeras que ficam armazenadas por muito tempo com as pilhas, muitas vezes, sofrem vazamentos catastróficos que podem impedir o funcionamento da máquina.

Nestes casos, o vinagre é a solução, segundo o comerciante de câmeras de Tóquio, no Japão, Bellamy Hunt, da empresa Japan Camera Hunter.

"Você não precisa de muita coisa, basta um cotonete e um pouco de paciência", ensina ele. “E você pode se maravilhar enquanto o ácido remove suavemente a corrosão e os seus cotonetes vão ficando com cor verde-azulada. É a ciência em ação."

'Para o compartimento de pilhas, não existe alternativa melhor, nem mais barata", afirma Hunt. "A menos, é claro, que você tenha um limoeiro no jardim."

Campo em que vinagre é essencial é reparo de câmeras de filmagem (foto: Getty Images)

O técnico de reparo de câmeras australiano Brett Rogers afirma que o vinagre tem ainda outros usos no setor.

"Ele é bom para remover odores de equipamento muito sujo, que tenha ficado na casa de um fumante por anos, por exemplo. Isso pode ser difícil", conta. "Normalmente, eu prefiro combater a sujeira e o pó do lado externo com um pano e um pouco de álcool isopropílico. Mas, se for realmente difícil, entra em cena o vinagre."

"Também já usei vinagre em algumas lentes muito opacas", segundo ele. "Não é o meu primeiro recurso. Mas, se tenho um problema real e a lente estiver tão ruim que não há nada a perder, tento acetona ou vinagre.”

O vinagre é muito eficiente para matar fungos e o interior das lentes das câmeras pode ficar facilmente infestado em condições úmidas.

Mas Rogers adverte que o vinagre, mesmo diluído, pode ser muito agressivo para alguns revestimentos de lentes.

Por isso, ele costuma usar o produto em equipamento óptico mais moderno.

Vinagre pode eliminar odores?

O ácido acético do vinagre, por si só, é altamente pungente e nem todos acham seu odor agradável. É um componente comum do mau odor do corpo, por exemplo.

Mas, como ácido suave, ele também reage facilmente com substâncias odoríferas alcalinas (bases), como a amônia, que cria o forte cheiro da urina concentrada, e trimetilamina, com seu distinto odor de peixe.

Alguns entusiastas da limpeza recomendam ferver uma panela de vinagre para ajudar a se livrar de odores fortes, transformando o ácido acético em vapor. Desta forma, ele pode reagir mais facilmente com as bases voláteis em um cômodo.

Mas os vapores concentrados do ácido acético podem também irritar os olhos e as vias aéreas. E deixam aquele cheiro persistente de vinagre por toda a casa.

Uma alternativa pode ser aplicar vinagre líquido sobre as superfícies. O forte odor deixado pelos peixes, por exemplo, pode ser neutralizado lavando-se com um ácido suave, como vinagre.

Alguns entusiastas da limpeza recomendam ferver panela de vinagre para ajudar a se livrar de odores fortes (foto: Getty Images)

Ele reage com as aminas dos óleos de peixe, formando sais que não ficam suspensos no ar para prejudicar o seu nariz. Mas o suco de limão — que contém ácido cítrico, em vez de ácido acético — costuma ser recomendado como uma alternativa mais palatável, especialmente quando o problema é o cheiro do peixe nas mãos.

Já se descobriu também que alguns tipos de vinagre — como o vinagre de madeira, que é muito mais pungente do que os tipos domésticos, de malte e vinho — são eficazes para neutralizar o poderoso cheiro dos chiqueiros de criação de porcos.

Por tudo isso, o vinagre pode ter uma série de usos domésticos, embora haja situações em que talvez seja melhor optar por uma alternativa comercial.

E, faça o que fizer, não use o tipo tinto ou balsâmico em hipótese alguma, do contrário, você terá que passar horas esfregando mais aquela mancha.

