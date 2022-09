Paz e harmonia em casa

Autora também aborda temas como mudança de hábitos e comportamentos, autoconhecimento e relacionamentos familiares (foto: Fotos: Aspas e vírgula/Divulgação)







Dona de uma energia mais leve, com contornos coloridos e mais floridos, a primavera é a época ideal para trazermos novas vibrações para nosso lar. E uma ótima forma para aproveitar esse frescor da estação é deixar nossa casa organizada e mais acolhedora.

Autora do livro “Casa arrumada, vida leve” (Harper Collins), Nalini Grinkraut é uma das quatro profissionais brasileiras especializadas e certificadas pelo método KonMari™, de Marie Kondo, especialista na organização mais conhecida e seguida do planeta.

A obra de Nalini tem como objetivo fazer com que as pessoas passem a ter uma relação mais saudável não só com a arrumação, mas também com a existência da bagunça. Seu desejo é desmistificar a organização e mostrar um caminho para ter paz e harmonia dentro de casa de uma maneira leve e realista. Seu livro também aborda temas como consumo consciente, mudança de hábitos e comportamentos, autoconhecimento e relacionamentos familiares.

“A sua casa é a extensão do seu corpo. É o seu porto seguro, seu abrigo. É onde você repousa, sua mente relaxa e muitas experiências são construídas. Assim como devemos cuidar do nosso corpo como nosso templo, devemos cuidar da nossa casa como parte de nós”, explica a escritora.

Após o casamento, a mudança de apartamento e a chegada dos filhos, Nalini Grinkraut, que até então se considerava uma pessoa organizada, percebeu que havia perdido o controle da própria bagunça. Por isso, ela decidiu desvendar os mistérios da arrumação e aprender a se organizar de fato. Foi então que conheceu Marie Kondo, método que a fez mudar sua percepção da organização, e a inspirou a seguir carreira como personal organizer e criar o próprio método de arrumação.

A autora traz reflexões sobre como nossas emoções, personalidade e rotina influenciam o ambiente em que vivemos e vice-versa. Além disso, nos mostra que é possível desenvolver uma relação mais consciente e saudável não só com a organização, mas também com a bagunça e nossos hábitos de consumo.

Disposta a nos ajudar a aproveitar a primavera para cuidar do lar, Nalini elencou algumas dicas de como olhar para a mudança de estação e aproveitar para organizar a casa:





Guarde os casacos e

itens mais pesados





Como na primavera os dias de frio intenso serão esporádicos, a orientação é, se necessário, limpe os casacos mais grossos, cobertores e acessórios de inverno e guarde-os em locais menos acessíveis (mesmo que você possa precisar deles antes do próximo inverno, o uso já reduzirá bastante).





Aproveite para fazer o desapego dos itens que não são mais utilizados





É natural guardarmos coisas que depois de um tempo deixamos de usar ou gostar. De tempos em tempos, fazer essa revisão dos seus itens vai ajudar você a liberar espaço e ainda ajudar outras pessoas que podem se beneficiar dos itens que estavam parados na sua casa.





Deixe arejar os ambientes





Deixar a casa ventilada tem inúmeros benefícios para a saúde, além de uma sensação de frescor e bem-estar. Quando as janelas estão abertas e o ar circula, evita-se a propagação de vírus e bactérias, além de permitir a entrada de sol que ajuda a combater o mofo e traz vitalidade para o ambiente.





Enfeite a casa com flores





Além de alegrar o ambiente pelas cores, as flores também podem trazer fragrâncias agradáveis para nossas casas. Você não precisa fazer da sua casa um jardim, mas escolha aquelas de que consiga cuidar e que combinem com a sua decoração.





Organize suas gavetas





Ter a gaveta arrumada nos faz aproveitar melhor seu espaço útil, trazendo praticidade para o dia a dia além de uma sensação de bem-estar por ver as roupas ou objetos bem acomodados. Além disso, nos faz ganhar tempo para encontrar o que precisamos.





Serviço:





Livro: “Casa arrumada,

vida leve”

Autora: Nalini Grinkraut

Editora: Harper Collins

Páginas: 224

Preço: R$ 49,90

Venda: Amazon