Cinco hábitos que desequilibram os hormônios e você nem se dá conta

Aumento de gordura corporal, acne, pele mais oleosa ou mais seca são alguns dos sintomas de um possível desequilíbrio hormonal (foto: Kjerstin /Pixabay )

Ter hormônios equilibrados é essencial para o bom funcionamento do corpo. Eles são responsáveis %u200B%u200Bpor muitos processos fisiológicos e, quando desregulados, podem causar efeitos colaterais adversos. Muitas vezes, associamos os desequilíbrios com doenças ou idade, e isso até é verdade em alguns casos. No entanto, os hábitos de vida também podem ser um fator contribuinte.