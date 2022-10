'Hormônio do amor' pode ajudar a curar doenças do coração, indica pesquisa

(foto: shayne_ch13/Freepik)

O neurohormônio oxitocina já é muito conhecido por promover laços e gerar sentimentos do prazer como arte sexo . No entanto, pesquisadores da Universidade Michigan State (EUA) identificaram que o chamado "hormônio do coração" pode ajudar na cura de doenças no coração De acordo com Aitor Aguirre, um dos especialistas que participou da descoberta, o hormônio tem a capacidade de ativar mecanismos de reparo cardíaco em corações feridos e em culturas de células humanas e que mais para frente pode ser usado como novas terapias potenciais de regeneração do coração humano.A pesquisa foi publicada, em 30 de setembro, na revista científica Frontiers in Cell and Developmental Biology e testada em peixes-zebra e culturas de células humanas. O peixe-zebra é conhecido pela sua capacidade de regeneração de órgãos incluindo o cérebro, retina, órgãos internos, ossos e pele."Esses resultados mostram que é provável que a estimulação pela oxitocina seja evolutivamente conservada em humanos em uma extensão significativa. A oxitocina é amplamente utilizada na medicina por outras razões, portanto, reaproveitá-la para pacientes após danos cardíacos não é um coisa longe de ser imaginada. Mesmo que a regeneração do coração seja apenas parcial, os benefícios para os pacientes podem ser enormes", garante Aguirre.Os próximos passos da pesquisa envolvem testar a teoria em humanos. "A oxitocina em si tem vida curta na circulação, então seus efeitos em humanos podem ser prejudicados por isso. Drogas especificamente projetadas com meia-vida mais longa ou mais potência podem ser úteis nesse cenário. No geral, ensaios pré-clínicos em animais e ensaios clínicos em humanos são necessários para avançar", ressalta o pesquisador.