Alimentos e exercícios físicos que melhoram a disposição e a libido

A melancia tem uma substância chamada citrulina, um vasodilatador que aumenta o fluxo de sangue (foto: Adina Voicu/por Pixabay )

Hoje, 06/09, comemora-se o Dia do sexo. A data é marcada por promover discussões e tocar em assuntos, muitos deles considerados tabus, principalmente quando dizem respeito à vida sexual da mulher. Com o objetivo de promover saúde e bem-estar, com foco para o público feminino, a nutricionista Fernanda Larralde, parceira da Bio Mundo, rede de franquias de alimentos saudáveis e naturais, traz algumas dicas de alimentação e exercícios físicos para aumentar a libido e melhorar o desempenho sexual.