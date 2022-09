Dia do Sexo: somente 26,7% das brasileiras não fingem orgasmos

(foto: Cottonbro/Pexels)

Esta terça-feira (6/9) é o Dia do Sexo. Criada em 2008 com o objetivo de conscientizar sobre a importância do uso de preservativos e a quebra de tabus nas relações afetivas, a data sempre é lembrada nas redes sociais. Uma constatação em especial sobre o tema: é grande o número de pessoas que fingem orgasmos Segundo a pesquisa Brasil é o País do Sexo, realizada pela sex shop Miess, 62,9% das mulheres brasileiras costumam forjar orgasmos durante as relações. Já as que nunca o fizeram são 26,7%.Essa prática é mais comum entre mulheres com idades entre 25 e 35 anos. A pesquisa indica ainda que a incidência de falsos orgasmos diminui com a progressão etária, se tornando raríssima a partir dos 46 anos. Segundo o estudo, isso ocorre porque a maturidade traz o desejo do prazer de maneira mais visceral e sincera.Realizada no Reino Unido, a pesquisa Archives of Sexual Behavior apontou um resultado alarmante: somente 35% das mulheres heterossexuais entrevistadas conseguem gozar durante o sexo. Além disso, 75% fingem orgasmos - número próximo ao das brasileiras.Segundo a Miess, existem diversos fatores que contribuem para essa situação. O principal deles é a dificuldade em chegar ao clímax, que pode demorar - e, em muitos casos, o parceiro tem dificuldade para fazer com que a mulher atinga o ápice na relação sexual.Isso está relacionado a outra justificativa dada pelas mulheres no estudo: o tédio. Para a psicóloga e sexóloga Erika de Paula, o principal motivo feminino para fingir orgasmos é encerrar relações sexuais insatisfatórias. "Apesar de ser cada vez menos comum, porque há maior priorização do prazer feminino, infelizmente muitas mulheres ainda fingem", conta.Entre outros motivos apontados pelo estudo estão a insegurança e a vontade de agradar o parceiro. Afinal, existe uma concepção de que a relação sexual não pode se encerrar sem orgasmo. "Existe a ideia daquela gozada cheia de sons, que mostram um sexo satisfatório, e isso não é real", conta a sexóloga Julia Cepeda, da plataforma Share Your Sex.Outros fatores descobertos pelo levantamento da Miess são a dificuldade em atingir o orgasmo e até mesmo não saber o que é, por nunca ter chegado lá. Segundo Érika, caso essas dificuldades sejam recorrentes, o recomendado é procurar ajuda profissional para investigar as causas."A pessoa é responsável pelo seu orgasmo e o outro vai ajudar a encontrar isso", explica Érika. Desta forma, ela indica o autoconhecimento para que a mulher entenda o que a satisfaz sexualmente . E, é claro, a comunicação com o parceiro.Em outro viés, o estudo também aponta que metade dos homens conseguem identificar quando a mulher está fingindo orgasmo. Entre os sinais que os ajudam a perceber estão a linguagem corporal, ausência de contrações e até sons como gemidos e gritos.Isso pode gerar transtornos ao casal, causando brigas desnecessárias. E, quando o homem não percebe, prejudica a qualidade do sexo. "O parceiro não sabe que você está fingindo e na próxima vez ele vai fazer a mesma coisa, e espera que você atinja o clímax todas as vezes e você segue fingindo", explica Cepeda.Apesar do ato de fingir orgasmo ser mais frequente entre mulheres, se engana quem acredita que os homens não o fazem. Conforme o estudo da Miess, 25% dos homens entrevistados adotam a prática.A sexóloga Paula Napolitano explica que o motivo é a forte pressão sobre os homens no que tange ao sexo - seja para sempre ter desejo sexual quanto a atingir orgasmos.Mais homens passam por isso do que se imagina. Entre eles está Jaime (nome fictício), de 33 anos. "Sempre fui muito pressionado em relação a ter vida sexual ativa. Como sempre fui tímido, demorei para começar a transar e infelizmente minhas parceiras não eram pacientes com um cara que ainda estava aprendendo", conta.Para ele, essa impaciência das primeiras parceiras e a comparação com a pornografia foram fatores complicadores no início da vida sexual. "O sexo do pornô mostra uma visão bastante irreal e isso me fez ter uma visão totalmente equivocada sobre o assunto. Ficava ansioso e apreensivo de não render igual aos atores. Infelizmente, só consegui desmistificar isso depois de quatro anos, quando passei a me relacionar com uma mulher mais aberta", relata.Depois de começar a se sentir mais à vontade em relação ao desempenho sexual, Jaime se deparou com outro tabu: a necessidade de atingir o orgasmo. "Tive uma parceira com quem eu não consegui ter orgasmo e ela se sentiu bastante desconfortável", relembra.Paula Napolitano enfatiza qye não gozar ou chegar ao orgasmo é um tabu equivalente a broxar. Por isso, muitos homens evitam falar sobre o assunto. "O que faz os homens evitarem falar sobre isso é a cobrança: 'você não gosta de mim', 'você não tem prazer comigo'", explica a sexóloga.Para ela, tudo isso pode ser resolvido com uma boa conversa - e Jaime concorda. "Já percebi um falso orgasmo e foi desconfortável. Fora que isso pode fazer a pessoa ter uma impressão errada do que eu gosto, o que só vai piorar a situação em futuras relações. Prefiro ser transparente e sempre conversar", conclui ele, que diz nunca ter fingido orgasmo.