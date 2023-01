Dor nas pernas, sensação de peso e inchaço: saiba evitar tais desconfortos

Amada por muitos, mas odiada por outros tantos, fato é que a estação mais quente do ano está aí. E, como sabemos, o verão em países tropicais como o Brasil não é mole, na maioria das regiões os termômetros disparam, e temperaturas acima dos 30 graus são comuns por aqui, e em alguns locais chegam até a ultrapassar os 40 graus. Mas se para muitos o período é de alegria, sol, praia, piscina e curtição, para outros é de sofrimento e constante mal-estar. Isso por conta dos sintomas como cansaço excessivo e inchaço no corpo, em especial nas pernas e nas mãos. Quem nunca percebeu que durante os dias mais quentes os anéis ficam apertados ou aquele sapato incomoda mais?De acordo com o médico vascular, Gustavo Marcatto, de São José do Rio Preto (SP), o excesso de calor é um inimigo perigoso para a circulação sanguínea. Estudos da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, de anos anteriores, mostraram que as doenças vasculares aumentam, em média, 30% durante o Verão.

"Nesta época do ano há um aumento considerável nos problemas vasculares. Os pacientes chegam ao consultório se queixando de cansaço, inchaço e peso nas pernas. Isso ocorre porque há uma dilatação maior das veias e vasos sanguíneos, para regular a temperatura do organismo, e há uma sobrecarga no sistema circulatório. O sangue se acumula, principalmente nas extremidades do corpo, e a circulação torna-se mais lenta, levando, consequentemente, ao inchaço de pernas, pés e mãos", explica o médico.

Médico vascular Gustavo Marcatto avisa que o excesso de calor é um inimigo bastante perigoso para a circulação sanguínea (foto: Arquivo Pessoal )

Menos sal e o risco de trombose

Mas o que fazer para que esses sintomas não ocorram ou que os sintimas sejam mais suaves? De acordo com Gustavo Marcatto, o mais importante é sempre a hidratação: "É essencial que as pessoas tenham em mente: a ingestão de líquidos deve ser redobrada com as altas temperaturas. A falta de hidratação é um dos fatores que mais prejudica o sistema circulatório". Outra dica é se movimentar mais para estimular a circulação e evitar passar longos períodos na mesma posição. "Praticar pelo menos uma caminhada leve, em horários em que as temperaturas estejam mais baixas, é sempre recomendado. Exercícios de força, como a musculação, de forma regular e com a orientação de profissionais, também ajudam a diminuir o inchaço das pernas", aconselha o especialista em saúde vascular que ainda acrescenta: "elevar as pernas, principalmente ao final do dia, ajuda a aliviar o cansaço e o inchaço nas pernas".O médico também recomenda levar em consideração o consumo de sal, já que em excesso nunca é uma boa pedida para a saúde, e no verão, menos ainda, porque causa retenção de líquidos e, consequentemente, o inchaço.Caso os inchaços e sensação de cansaço nos membros superiores e inferiores não cederem, mesmo seguindo todas essas as dicas e cuidados, a orientação de Gustavo Marcatto é procurar a ajuda de um médico vascular: "É bom ressaltar que a dilatação das veias e vasos pode levar a quadros graves de varizes e até tromboses. Por isso, é importante buscar ajuda médica caso o inchaço e a sensação de peso nas pernas persistam".