Enjoo durante viagens: confira as dicas de como evitar o mal-estar

“A principal forma de prevenir esse mal-estar é evitar o uso de celulares, o uso de revistas e livros dentro do veículo. Caso apenas isso não seja suficiente, fixar os olhos em um ponto no horizonte também é uma alternativa. Outra forma de evitar é deixar com que a pessoa que sinta enjoo seja o motorista ou viaje no banco da frente (no caso de viagens de carro)”, explica o especialista.

Alguns alimentos pioram o enjoo







Jefferson explica que existem sim medicações que podem evitar e diminuir o mal estar, mas que todo medicamento deve ser receitado por um especialista. "Esses medicamentos têm como objetivo inibir informações levadas do labirinto ao cérebro e fazem o papel de sedativos do labirinto. Eles podem funcionar a fim de diminuir os sintomas, mas para fazer o uso desses medicamentos, procure um médico habilitado antes da viagem para que ele possa fazer a prescrição da melhor medicação para cada caso". O otorrino conta que alguns alimentos podem piorar o enjoo, principalmente aqueles que levam ao aumento da sensibilidade do labirinto, como doces e chocolates, e alimentos ricos em cafeína. Leia também: Viajar sozinho: caminho do autoconhecimento.

Janeiro é o mês de férias e muitas pessoas costumam viajar seja de carro, avião ou ônibus. Mas o que pode ser o pesadelo de muitos passageiros é o enjoo quando está na estrada. Também conhecido como cinetose, essa é uma sensação de mal-estar desencadeada pelo movimento. Ela pode ocorrer em qualquer meio de transporte, sendo mais comum do que se imagina.